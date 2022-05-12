В Дубне состоялась акция «Георгиевская лента». Участие в ней приняли школьники, студенты, представители общественных организаций - всего более 250 человек. Георгиевскую ленту длиной 50 метров пронесли по плотине ГЭС до мемориала «ДОТ», где состоялся митинг.

Глава города С.А. Куликов отметил, что 9 Мая - это главный праздник для нашей страны, день, когда мы вспоминаем своих дедов и прадедов, спасших мир от фашизма. И что сегодня наша историческая миссия - сохранить эту память и не дать никому переписать историю.

Руководитель попечительского совета мемориального комплекса «ДОТ» Т.В. Карягин подчеркнул, что особенно символично, что под георгиевской лентой прошла молодежь Дубны. Такие же юные девчонки в далеком 1941 году защищали нашу плотину. На месте, где тогда стояли зенитные батареи, как раз и находился наш ДОТ - живой свидетель тех времен.

Георгиевская лента как символ Победы и единения в борьбе с фашизмом, знак уважения к ветеранам впервые была пронесена в Дубне через плотину. И это тоже очень символично. Именно сооружения ГЭС в годы войны подвергались налетам вражеской авиации, а располагавшиеся на них зенитные части регулярно вступали в бой с немецкой авиацией.

Сегодня некогда боевой ДОТ превратился в мемориал, куда приходят горожане, чтобы склонить головы в память о подвиге наших бойцов. Об этом говорил начальник штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса И.М. Василенко. Он отметил, насколько важно содержать такие памятные места в ухоженном виде.

Памятник «ДОТ» в последние годы действительно ухожен. Благоустройство продолжится и в нынешнем году. Об этом главе города С.А. Куликову подробно рассказал Т.В. Карягин. А буквально на днях на склоне у памятника появился праздничный баннер с иллюстрацией работы победителя конкурса «За наших! За победу!». В канун 9 Мая он украсил мемориальный комплекс. Работы других ребят, участвовавших в конкурсе, можно увидеть в холле ДК «Октябрь», где в эти дни проходит выставка.

Завершился памятный митинг у ДОТа возложением цветов и творческим номером в исполнении Н. Вагина - солиста ВЭК «Зажигай» (руководитель Н. Шурыгина, ДК «Октябрь»).

Анна СУХАЯ

Фото автора