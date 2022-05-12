14 мая свой юбилейный день рождения отметит генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. Александра Яковлевича Березняка» Владимир Николаевич Трусов. Известный конструктор авиационной техники, доктор технических наук, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, почетный гражданин Московской области и почетный гражданин Дубны, В.Н. Трусов награжден орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, ведомственными и региональными наградами. Он - лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, победитель Московского областного конкурса «Менеджер года – 2004». В 2018 году награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии». Имя Владимира Николаевича Трусова занесено в Книгу Славы, в которую вошли имена самых заслуженных и известных руководителей научно-промышленного комплекса Московской области. Это лишь часть заслуг и достижений Владимира Николаевича Трусова, если говорить «языком наград». Для всех же, кто знает Владимира Николаевича долгие годы, кто связан с ним в профессиональной деятельности, взаимодействует по общественной работе или по иным, каким бы то ни было вопросам, он прежде всего человек с большой буквы – надежный, отзывчивый, ответственный и необыкновенно работоспособный. Таким его знают смежники из десятков предприятий оборонного комплекса страны, с которыми тесно сотрудничает и решает поставленные государством задачи В.Н. Трусов. За эти качества, а также высочайший уровень профессионализма и уникальные организаторские способности он имеет неоспоримый авторитет на родном предприятии ГосМКБ «Радуга». И наконец, за огромную сыновью заботу о родном городе, и прежде всего любимом левобережье, его уважают тысячи наших горожан. В канун юбилея их пожелания наполнены особым уважением к руководителю, коллеге и земляку. Заряжен на успех

Почти тридцать лет бессменным руководителем нашего предприятия является Владимир Николаевич Трусов. Сколько событий произошло за это время в мире и стране, сколько поворотов судьбы испытало на себе Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга», гордо носящее имя первого главного конструктора Александра Яковлевича Березняка! Несмотря ни на что сегодня наше градообразующее предприятие прогрессивно развивается, решает государственные задачи, модернизирует производственные мощности, осваивает новые технологии и в то же время укрепляет социальные гарантии для коллектива. Главенствующая роль в том, что удаётся достичь по всем этим направлениям, в первую очередь принадлежит генеральному директору - В.Н. Трусову. Знание изнутри процессов на уровне предприятия, корпорации, отрасли, как говорится, до мелочей, интуиция предвидения развития ситуации и шаги «на опережение» снискали нашему генеральному директору авторитет и уважение как надёжному руководителю. Интересы своей любимой «Радуги» Владимир Николаевич отстаивает на любом уровне невзирая ни на что! Кроме этого, все мы знаем Владимира Николаевича как патриота нашей красавицы Дубны, особенно её левобережной части. Неслучайно на протяжении многих лет им проводилась огромная общественная работа в городском Совете депутатов, а сейчас - в Совете директоров градообразующих предприятий и организаций. Можно многое подчеркнуть в работе нашего генерального, это забота о ветеранах и сохранение исторической памяти, это и трепетное отношение к молодым специалистам, это реализация программ по благоустройству внутренней и городской территории, это и колоссальная благотворительная поддержка обращающимся за помощью организациям и учреждениям. Но самое главное, что присуще Владимиру Николаевичу Трусову, это гордость за свой коллектив, за людей, которые трудятся на «Радуге». Да, скажем честно, иногда обстоятельства требуют принятия сложных, подчас непопулярных, а порой и жёстких решений, но в этом и заключается великое мастерство нашего руководителя брать ответственность и находить оптимальный алгоритм выполнения поставленных государственных задач. Поздравляя с 80-летием, мы искренне желаем нашему Владимиру Николаевичу крепкого здоровья и ещё долгие годы оставаться таким же энергичным, боевым, заряженным на успех руководителем, с присущей мудростью и со знанием дела, которому он беззаветно служит всю свою жизнь! Коллектив АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»

Честное служение делу Уважаемый Владимир Николаевич! С душевной теплотой, искренне и сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем! Ваш жизненный путь можно назвать примером трудолюбия, целеустремленности, высокой ответственности и честного служения своему делу, своей стране. Среди выдающихся личных и деловых качеств, которыми Вы обладаете, особенно выделяется одно - стремление к совершенству во всем. Куйбышевский авиационный институт - с отличием. Начало трудовой биографии - и практически сразу ведущий специалист. Свыше 30 свидетельств на изобретения и патентов, более 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Звания «Заслуженный машиностроитель РФ», «Почетный гражданин Дубны», «Почетный гражданин Московской области». Многочисленные государственные награды... Почти три десятилетия Вы возглавляете Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка. Под Вашим руководством коллектив ГосМКБ успешно решает важнейшие стратегические задачи и вносит большой вклад в обеспечение обороноспособности Российской Федерации. В сложные для отечественной экономики годы Вам удалось сохранить предприятие, и сейчас это флагман оборонно-промышленного комплекса России. Уникальный научно-технический потенциал «Радуги» находит воплощение в новых проектах, которые получают достойную оценку и дают повод для гордости за наших инженеров и конструкторов, за наш город. По многолетней совместной работе в Совете депутатов, а также в Совете директоров градообразующих предприятий Дубны, неизменным председателем которого Вы являетесь, знаю Вас как человека энергичного, активного, радеющего за город, в котором все мы живем и работаем. Благодаря Вашему личному участию происходит значительная часть позитивных преобразований в наукограде, и особенно в левобережной части Дубны, по благоустройству территорий, решению социально важных задач, поддержке полезных инициатив. Желаю Вам в юбилейный день рождения крепкого здоровья, счастья и благополучия, воплощения жизненных планов и радости от общения с близкими, друзьями, соратниками! С.А. КУЛИКОВ, глава г.о. Дубна Уважаемый Владимир Николаевич! Депутаты Совета депутатов поздравляют Вас с юбилеем! Примите от нас самые добрые и душевные пожелания! Вы - мудрый Наставник, талантливый Руководитель, безгранично преданный любимому делу, настоящий Дубненец, искренне любящий наш прекрасный город, Человек- легенда, заслуживший это звание своим трудом. Своим жизнелюбием и оптимизмом Вы вдохновляете нас на добросовестный труд, на достижение самых высоких целей. Спасибо Вам огромное за это! Дорогой Владимир Николаевич, от всей души желаем Вам сохранить свою неиссякаемую энергию и добавить в свою профессиональную биографию еще множество славных страниц! Крепкого здоровья Вам, радости, счастья и душевной гармонии! Депутаты Совета депутатов г.о. Дубна Надежный соратник

Дорогой Владимир Николаевич! Совет директоров градообразующих предприятий Дубны поздравляет Вас с 80-летием! В такую знаменательную дату принято вспоминать все достижения юбиляра. Уверены, что слова восхищения Вашими заслугами и яркими этапами жизненного пути прозвучат во многих поздравлениях. И это восхищение будет искренним. Ваша исключительная работоспособность, талант организатора наряду с неординарными деловыми качествами и высочайшим авторитетом сделали ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, которым Вы руководите почти три десятилетия, одним из самых успешных предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Вашу неустанную заботу ощущают все сотрудники, нынешние и бывшие, молодежь и ветераны. С такой же отеческой заботой Вы относитесь к любимой Дубне, родному левобережью. Выражаем Вам глубокую признательность за выдающийся вклад в развитие наукограда как центра передовой инженерной и конструкторской мысли, современного, комфортного города, привлекательного для работы, учебы, досуга. Вы молоды душой, не перестаете удивлять своей неиссякаемой энергией, служите примером не только профессионализма и трудолюбия, но и способности принимать новое, реагировать на все изменения, вдохновлять на добрые дела. В решении многих социально важных задач Вы еще и мудрый советчик, надежный соратник. К Вашему мнению прислушиваются в самых высоких кабинетах, а это дорогого стоит. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и дальнейших успехов в созидательной деятельности! Совет директоров градообразующих предприятий Дубны Уважаемый Владимир Николаевич! Примите искренние поздравления с юбилеем! Выражаю Вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе. Обладая всеми качествами лидера - честностью, добросовестностью, трудолюбием, умением найти подход к каждому человеку, Вы зарекомендовали себя квалифицированным специалистом, грамотным руководителем, талантливым организатором, человеком творческим и неравнодушным. Ваша мудрость, опыт, знания и работоспособность всегда помогают коллегам. Свою работу Вы не просто любите, Вы живете ею. Ваш личный вклад в развитие городского округа Дубна бесценен. Желаю крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия Вам и вашим близким! И.К. РОДНИНА, депутат Государственной Думы РФ

Верность жизненным принципам

Уважаемый Владимир Николаевич! От лица дирекции ПАО «Тензор» и всего коллектива приборного завода сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой! Человек удивительной судьбы, на каждом этапе своей биографии Вы ставили достойную цель и стремились выполнить всё намеченное. Вас отличают государственное мышление, твердая гражданская позиция, верность жизненным принципам и выбранным идеалам. Ваша многолетняя деятельность на посту генерального директора ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка направлена на обеспечение безопасности и суверенитета нашей страны. Созданная на предприятии инженерно-конструкторская школа обладает мощнейшим научным и техническим потенциалом. Ваши профессиональные успехи, талант руководителя и организатора отмечены многими наградами. Не менее ярко и разносторонне Вы проявили себя как общественный деятель, депутат, председатель Совета директоров градообразующих предприятий. Свой авторитет благотворно используете при отстаивании интересов наукограда на региональном и федеральном уровне, при решении многих социальных вопросов. От всего сердца хочу пожелать Вам самого главного - крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни! Пусть поддержка близких по духу людей помогает в реализации всего задуманного, сопутствует во всех делах! В. А. ГОЛУБЕВ, генеральный директор ПАО «Тензор» Уважаемый Владимир Николаевич! Поздравляю Вас со славным юбилеем! В одном из интервью Вы признались, что, впервые приехав в Дубну в сентябре 1967 года на преддипломную практику, ни разу за прошедшие десятилетия не пожалели о том, что навеки связали свою жизнь с этим прекрасным городом. И у наукограда есть повод гордиться Вами - генеральным директором ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, почетным гражданином Дубны и Московской области, муниципальным депутатом нескольких созывов, председателем Совета директоров градообразующих предприятий. Как человек слова, никогда не дающий пустых обещаний, вы много делаете для того, чтобы Дубна развивалась, хорошела, чтобы Ваш любимый район - левобережье - становился более современным, комфортабельным, привлекательным. Хочу от души пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким, реализации планов и проектов, исполнения желаний! М.В.ШЕВЧЕНКО, депутат Московской областной Думы Пример трудолюбия Уважаемый Владимир Николаевич! Примите самые искренние поздравления с 80-летним юбилеем! Ваш жизненный путь от учащегося Дагестанского механического техникума до руководителя ведущего предприятия оборонно-промышленного комплекса России, лидера мирового ракетостроения, является для наших воспитанников примером упорства и трудолюбия, активной жизненной позиции, примером служения Родине. Вы всегда успешно совмещали работу со значимой общественной деятельностью, заботой о развитии нашей Дубны, её школ и детских садов, о сохранении и продолжении традиций патриотического воспитания подрастающего поколения. Открытие Музея истории создания крылатых ракет, Музея А.Я. Березняка, установка бюста выдающегося ракетостроителя, поддержка юнармейских отрядов и детских творческих и спортивных коллективов - вот далеко не полный перечень Вашего постоянного внимания. Спасибо Вам за помощь. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, новых производственных свершений во имя укрепления оборонной мощи России! Директора школ Дубны Человек слова С Владимиром Николаевичем Трусовым меня связывают годы интересной и плодотворной работы, а теперь уже могу сказать – годы настоящей дружбы. С тех пор, как я возглавила Совет ветеранов левобережья, самым главным помощником и соратником во всех «ветеранских» делах и заботах стал Владимир Николаевич и коллектив нашего любимого предприятия «Радуга». Забота о ветеранах для генерального директора предприятия всегда была и есть в приоритете. А как Владимир Николаевич любит свой родной левый берег! Благоустройство, забота о школах, детских садах, творческих коллективах, помощь детскому лагерю «Сосновый бор»…Все и не вспомнить. Он не остается равнодушным ни к одной городской проблеме и всегда очень быстро включается в их решение. Помню, как в свое время обратилась к Владимиру Николаевичу с просьбой помочь обустроить захоронения погибших при исполнении воинского долга в мирное время дубненских солдат. Таких было девять могил, и Совет ветеранов левого берега взял их под свою опеку. Не раздумывая, Владимир Николаевич взял на себя все финансовые затраты и организацию самих работ. Так нам удалось привести в порядок захоронения. Низкий поклон ему и за то, что поддержал мою идею построить в Дубне памятник труженикам тыла. Благодаря ему этот памятник, символизирующий трудовой подвиг всех жителей Дубны, в годы войны работавших в тылу, появился именно в левобережной части города – в сквере Авиастроителей. Это его великая заслуга и заслуга всего предприятия, взявшего на себя финансирование всех работ. О добрых делах, которые делает Владимир Николаевич, можно вспоминать очень долго и очень много. И я скажу сегодня от себя, а выражу, уверена, мнение очень многих горожан: Владимир Николаевич – это величайшая личность и величайший человек, которого бесконечно люблю и уважаю. Дай Бог Вам, Владимир Николаевич, доброго здоровья и долгих лет жизни, успехов в Вашей непростой и очень ответственной работе, любви и тепла близких. И мирного неба над нашей Дубной, которую Вы так любите, и над нашей страной, патриотом которой Вы являетесь, доказывая это своими великими и очень нужными делами. Н.Г.Дьячкова, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, более 25 лет руководила левобережным отделением Совета ветеранов Городской Совет ветеранов искренне поздравляет с юбилеем Владимира Николаевича Трусова - талантливого руководителя, настоящего патриота, служащего Отечеству своими делами, неравнодушного к людским проблемам! Ваши года - Ваше богатство! Ваш жизненный путь - пример удачного сочетания качеств талантливого руководителя и великолепных человеческих. Вы защищаете интересы работников предприятия и в меру возможностей успешно решаете их социальные проблемы. Спасибо Вам за уважение, за понимание и решение проблем ветеранов города. От души! С замечательной датой! Сколько в памяти радостных лет. Ваши опыт и мудрость - богатство! Но ценнее - души вашей свет. Мы желаем добра и здоровья, Долгих лет, ясных солнечных дней, Чтоб глаза ваши счастьем сияли Каждый день, как сейчас в юбилей! Счастья, благополучия, мирного неба Вам и Вашим родным и близким! Н.М.ШУВИКОВА, председатель городского Совета ветеранов