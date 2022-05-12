К 80-летию со дня первого полета реактивного самолета БИ-1 Идея создания самолета, способного преодолеть мировой рекорд скорости, равный на то время 709 км/ч, родилась у Александра Яковлевича Березняка во время учебы в Московском авиационном институте на самолетостроительном факультете (1932 - 1938 гг.). Его преддипломная практика прошла в группе оперения в конструкторском бюро А. А. Архангельского, где разрабатывался скоростной бомбардировщик. Три месяца общения с опытными конструкторами помогли определиться с темой дипломного проекта - скоростной самолет. Дипломный проект получил название «Рекордный скоростной». Еще учась в институте, А.Я. Березняк устроился на работу в конструкторское бюро В. Ф. Болховитинова при 22 авиационном заводе Москвы. Руководителем дипломного проекта стал сам Виктор Федорович. В своем отзыве о проекте В. Ф. Болховитинов отмечал, что «дипломант, использовав все новинки конструкции и аэродинамики, включил в проект только те из них, которые или уже осуществлены практически, или наиболее просты и близки к осуществлению из-за их надежности. Это указывает, что у тов. Березняка налицо то чувство реальности проектируемого, которое так важно для инженера, проектирующего вещи не для проекта, а для осуществления. Поэтому и результаты его расчетов вполне реальны». Проект получил оценку «отлично». Самолет А. Я. Березняка представлял собой моноплан с низко расположенным крылом моноблочного типа. Фюзеляж был ферменный из стальных труб, обшитый листовым дюралем. Два двигателя М-103 общей мощностью 2100 лошадиных сил размещались не на плоскостях, как было принято, а в фюзеляже на одной оси. Специально удлиненный вал заднего двигателя проходил внутри вала переднего. Шасси и хвостовое колесо убирались. По расчетам самолет со взлетным весом 3170 кг мог развивать скорость у земли 714 км/ч, а при форсированном режиме - 876 км/ч. При полете на высоте предусматривалась система наддува, с помощью которой топливно-воздушная смесь полностью сгорала в цилиндрах двигателя, и расчетная скорость могла достичь 937 км/ч. Идея такого рода не могла остаться без внимания. По инициативе заместителя начальника Управления ВВС Я. В. Смушкевича, занимавшегося по поручению наркома обороны К. Е. Ворошилова вопросами превышения мирового рекорда скорости, было принято решение о более детальной проработке проекта. Однако в то время КБ В. Ф. Болховитинова занималось сразу несколькими проектами: самолетом «С», истребителем «И» и тяжелым бомбардировщиком «Б». Времени на скоростной самолет А. Я. Березняка не было. А. Я. Березняк продолжал совершенствовать свой проект один вечерами на заводе или дома. Проводимое КБ испытание самолета «С» с двумя двигателями, расположенными тандемом, где для кратковременного увеличения скорости использовался установленный в хвосте ПВРД (прямоточный воздушный реактивный двигатель), натолкнуло его на мысль об использовании ПВРД в крыле в качестве основного, а порохового ускорителя или ЖРД (жидкостного ракетного двигателя) в качестве стартового. Затем возникла идея поэтапной отработки самолета. Сначала только с ЖРД, в силу того, что использование ПВРД требовало обеспечения иной силовой схемы крыла и хорошего газодинамического тракта. Летом 1940 г. к разработке самолета присоединился Алексей Михайлович Исаев, помощник главного конструктора КБ. Особые трудности на тот момент возникли с двигателем. Разработкой ЖРД стал заниматься начальник бригады НИИ № 3 НКБ Леонид Степанович Душкин. К марту 1941 г. эскизный проект ракетного самолета-перехватчика БИ-1 был готов. По замыслу авторов перехватчик, дежуря на аэродроме около охраняемого объекта, мог атаковать противника, находящегося в радиусе 10 км от места старта, уничтожить его и вернуться на аэродром в режиме планирования. Начало войны ускорило создание самолета. Военное время диктовало свои задачи. Для отражения воздушных атак противника нужен был скоростной, неуязвимый, несущий вооружение из крупнокалиберных пушек перехватчик. Как раз по такому самолету и велась работа. 1 августа 1941 г. вышло постановление Государственного комитета обороны «О строительстве самолета «Перехватчик» с реактивными двигателями». На выпуск документации и изготовление первого экземпляра самолета было отведено всего 35 дней. К работе подключилось все КБ. Л. С. Душкин и А. М. Исаев занялись доводкой ЖРД и системы регулирования тяги. А. Я. Березняк отвечал за конструкцию самолета. По воспоминаниям А. М. Исаева (из книги «А. Я. Березняк. Жизнь и деятельность». - Дубна: Феникс +, 2002): «…когда был назначен такой сжатый срок, все завертелось. Наша фирма, около тысячи человек, яростно взялась за эту машину. Наша ярость подогревалась еще и тем, что начались бомбардировки Москвы. Мы были глубоко убеждены, что в наших руках - могучее средство защиты Москвы от налетов. Отсюда жгучее желание построить машину как можно скорее». В начале сентября самолет был готов, правда, без двигателя. Работа заняла 1 месяц и 10 дней. Необходимо было приступать к испытаниям самолета в планерном варианте. Но из-за приближения фронта к Москве в октябре 1941 г. было принято решение об эвакуации КБ Болховитинова на Урал в поселок Билимбай. В апреле 1942 г. был отработан двигатель. После наземных испытаний БИ-1 приступили к летным. Летчиком-испытателем был назначен Борис Николаевич Кудрин. Он выполнил 15 полетов на БИ-1 в режиме планера. Испытания показали, что аэродинамика, устойчивость, управляемость самолета соответствуют расчетам, и можно ставить двигатель. Испытания двигателя Д1-А-1100 начались в сентябре. Первый полет реактивного истребителя БИ-1 был совершен 15 мая 1942 г. летчиком-испытателем Григорием Яковлевичем Бахчиванджи. Полет продолжался 3 минуты 9 секунд. Скорость - 400 км/ч. Максимальное значение скорости набора высоты - 23 м/с. Возможность создания машины с реактивным двигателем была доказана. Это событие высоко оценил летчик-космонавт Юрий Гагарин, сказав: «Без полета Григория Бахчиванджи, может быть, и не было бы и 12 апреля 1961 года». Из книги Л. А. Экономова «Капитан Бахчиванджи». – М.: ДОСААФ, 1972: «Из сопла с оглушительным ревом вырвалось ослепительное пламя. Даже в дневное время оно осветило аэродром. Это было необычайное зрелище для всех, кто наблюдал за взлетом. Самолет вздрогнул и стал быстро набирать скорость. Взлетная полоса так быстро неслась под колеса, что летчик не мог различить на ней даже стыков бетонных плит. Он оторвался от земли, не пробежав и четверти полосы… …Никто еще не видел, чтобы машина поднималась от земли так круто и вместе с тем так легко, непринужденно, уверенно, словно ей это ничего не стоило. 1 377 килограммов (стартовый вес БИ-1) неслись с ураганной скоростью вперед. Из сопла хлестала огненная струя, заканчивавшаяся слегка размытой метелкой светло-оранжевого дыма. И многие невольно сравнили, сопоставили этот взлет с недавним взлетом По-2, на котором Бахчиванджи поднимался на разведку погоды. Контраст был невероятный. Люди стали свидетелями того, как одна авиационная эра передала эстафету другой авиационной эре…». Однако седьмой полет 27 марта 1943 г., когда была поставлена задача получить максимальную скорость, закончился трагедией. Самолет разбился. В 1973 г. Г. Я. Бахчиванджи было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза «За героизм и самоотверженность, проявленные при испытании первых советских самолетов с реактивным двигателем». Причиной аварии стали неизвестные в то время особенности обтекания крыла воздушным потоком на околозвуковой скорости. У самолета с прямым крылом при подходе к скорости звука происходит значительное изменение положения центра давления, а значит, и изменение балансировки. Самолет затягивает в пикирование. В результате анализов полета было установлено, что самолет достиг скорости не менее 800 км/ч. Полеты БИ-1 стали исторической вехой в развитии советской авиации. Работа, связанная с созданием и испытанием БИ-1, сыграла важную роль в выборе творческого направления многих конструкторов, дала толчок исследованиям в области реактивной авиации, баллистических ракет и освоения космоса.