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Один из скверов благоустроят Печать
12.05.2022 00:00

Сквер Ветеранов в левобережье продолжает лидировать в голосовании за объекты благоустройства.

За него проголосовали уже больше 640 дубненцев, в то время как сквер на улице Сахарова едва подобрался к отметке в 300 голосов.

 

В этом году голосование за объекты благоустройства на федеральной платформе проходит во второй раз. По результатам первого общероссийского голосования в текущем году в Дубне на месте пустыря за торговым центром «Терминал В» появится новая зона отдыха.

Для того чтобы как можно больше желающих смогли проголосовать, в работе задействованы волонтеры. Принять участие можно двумя способами: с использованием платформы «Госуслуги. Решаем вместе» – на интернет-странице https://50.gorodsreda.ru/, а также через приложение у волонтеров.

Напомним, что выбор объектов для благоустройства в 2023 году продлится до 30 мая в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
  		 
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