Управляющая компания «Домострой» с сентября 2005 года, без малого семнадцать лет, работает в сфере обслуживания жилого фонда в наукограде. Сейчас в ее управлении большое количество многоквартирных домов.

Компания предоставляет жителям этих домов полный спектр услуг, среди которых техническое обслуживание оборудования и конструктивных элементов здания; санитарное содержание мест общего пользования; обслуживание придомовой территории и контейнерных площадок; содержание мусоропроводов; содержание лифтового хозяйства; обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики; текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и другие.

И если изначально компания создавалась строительной компанией ООО «Бетиз и К» для управления вновь построенными домами, то накопленный специалистами богатейший опыт и профессионализм в области управления заинтересовал жителей так называемого старого фонда, и в ее управлении появились двухэтажные постройки на улицах Октябрьской и Тверской, многоэтажные жилые дома на улицах Володарского и Тверской…

C декабря 2011 года ООО «Домострой» управляло жилым домом №12 на улице Тверской. Дом двенадцатиэтажный, относительно нестарый, построен в 2010 году, имеет общую площадь всех помещений более 8674 квадратных метров.

В июне 2021 года собственники дома решили провести текущий ремонт подъездов и цоколя. Однако в 2021 году управляющая компания не смогла выполнить обязательства перед собственниками по причинам накопленных долгов перед ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, а также банкротства своего основного учредителя - ООО «Бетиз и К». Тяжелая болезнь и смерть в декабре 2021 года директора ООО «Домострой» привела к необходимости назначения нового руководителя.

Организацию возглавил Ильдар Раисович Камалетдинов, который незамедлительно принял решение выполнить обязательства перед собственниками дома №12 на ул. Тверской, и компания начала ремонт. К сожалению, не дождавшись окончания работ, жители приняли решение о переходе в другую управляющую компанию.

Как отметил Ильдар Раисович, он очень надеется, что жители многоквартирного дома №12 на ул. Тверской пересмотрят свою позицию, и сотрудничество компании с собственниками дома будет восстановлено.

Обслуживание домов - трудоёмкая и ответственная работа, поэтому доверять её следует профессионалам, добросовестно ее выполняющим. Профессиональное управление жилищным фондом и хорошее качество оказываемых жителям услуг - главная задача, которую ставит перед собой ООО «Домострой».

Основная же цель управляющей компании - создание комфортных условий для проживания жильцов многоквартирных домов, находящихся в ее управлении.

Судя по недавним отзывам, оставленным жителями дома №12 на ул. Тверской в отношении работы управляющей компании «Домострой», жильцы благодарят сотрудников компании за понимание и уважительное отношение.

Татьяна Михайлова