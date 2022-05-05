26 апреля торжественно открыли паллиативное отделение в Медико-санитарной части №9 (ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России). В событии участвовали глава г. Дубны С.А. Куликов, депутаты Мособлдумы М.В. Шевченко и А.В. Орлов, научный руководитель Объединенного института ядерных исследований академик РАН В.А. Матвеев, зам. гендиректора Особой экономической зоны «Дубна» Р. М. Хомяков, председатель Общественной палаты С.В. Катрасев, благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич, представители администрации ОИЯИ, руководители предприятий наукограда. И.о. начальника МСЧ №9 И.И. Ларионова провела экскурсию по паллиативному отделению, куда уже госпитализировали десять пациентов. Также делегация посетила отремонтированные стационарные отделения: кардиологическое, реанимационное, реабилитационное; познакомилась с созданным в поликлинике Центром промышленной медицины, где была продемонстрирована работа системы управления потоками пациентов. Затем в актовом зале поликлиники, где собрались медицинские работники МСЧ №9, состоялось собрание, на котором выступили и.о. начальника МСЧ №9 И.И. Ларионова и приглашенные гости. В частности, благочинный протоиерей Павел Мурзич сказал: «Хотел бы заострить внимание на том, что паллиативное отделение - это помощь не только болеющим, но в том числе и всем нам. Помощь врачам и медперсоналу, которые ухаживают за тяжелобольными людьми. В этих условиях сердце не может не смягчиться, не может не раскрыться. Мы ведь, бывает, деревенеем. Чтобы труд медиков не превращался в рутину, мне хочется всем нам и себе в том числе пожелать именно служения. Чтобы мы не работали от сих до сих, а чтобы мы настраивали струны своего сердца, струны любви на служение не за что-то, а вопреки всему. А наш городской благотворитель ОИЯИ и добрая энергия Ирины Ивановны не давали ослабнуть этим струнам служения. На Пасху в храме мы читали Евангелие на разных языках как символ того, что Евангелие проповедано на всей земле. Один из языков был украинский. Церковь и больница - это то место, где у человека нет национальности, нет социального статуса. Мне бы хотелось пожелать, чтобы Христос Воскресший всегда был путеводной звездой, которая направляет и управляет». Ирина Ларионова рассказала, что паллиативное отделение будет оказывать помощь тем, кто нуждается в интенсивной и постоянной терапии, в медицинской поддержке и длительном уходе. В круглосуточном стационаре одновременно могут находиться 15 пациентов. Комплексный уход и лечение они будут проходить под наблюдением квалифицированных врачей и опытных медицинских сестер. Для этого в отделении есть современное оборудование. Переносной массажный стол, который можно установить в любой палате, аппарат холтер, позволяющий одновременно контролировать состояние сразу четырех пациентов, средства гигиены и другое - это дополнительные подарки от предприятий Дубны. Федеральное медико-биологическое агентство России, в ведении которого находится медсанчасть, приобрело телевизор с программным обеспечением и полным комплексом лечебно-профилактических мероприятий. Также она ответила на вопрос, как можно попасть в паллиативное отделение, можно ли попасть из левобережной части Дубны? «Можно! Достаточно обратиться к участковому врачу, который представит этого паллиативного больного на врачебную комиссию, где будет принято решение, что этот пациент попадает в паллиативное отделение. Независимо от его профессии, независимо от того, в каком городе он живет. Лишь наличие медицинских показаний как пациента паллиативного звена позволяет нам оказывать эту медицинскую помощь. Лечение финансируется из средств Федерального бюджета»,- заключила специалист. В завершение мероприятия прошло награждение медицинских работников и руководителей предприятий-партнеров, оказавших помощь в создании паллиативного отделения. Благодарственным письмом наградили благочинного отца Павла Мурзича за организацию сотрудничества между церковью и МСЧ №9 и духовное окормление пациентов стационара. В свою очередь отец Павел вручил Ирине Ларионовой перекидной настольный календарь «От Пасхи до Пасхи». Светлана КОЗЛОВА Фото ОЭЗ «Дубна» и МСЧ №9