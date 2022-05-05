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Стажировка студентов Печать
05.05.2022 05:47

Восемь студентов из Ярославля прибыли в Дубну - они проходят стажировку и практику в ПАО «ТЕНЗОР».

Сотрудничество подмосковного предприятия и Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций (ЯрТРТ) началось в марте текущего года. Делегация приборного завода побывала в учебном заведении, чтобы рассказать старшекурсникам о возможностях дополнительной профессиональной подготовки на базе современного производства, расположенного в наукограде Дубна.

И вот первая группа стажеров приступила к работе на «ТЕНЗОРЕ» по профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭАиП). Им предоставлена возможность не только применить полученные теоретические знания на практике, но и заработать - стажировка оплачивается.

Отбор производился на конкурсной основе, с каждым студентом подписан срочный договор. Проходить практику ярославцы будут в течение месяца. Проживают они в квартирах, которые арендует для них приборный завод.

- Наше предприятие заинтересовано в привлечении молодежи рабочих профессий. Если ребята хорошо проявят себя и им у нас понравится, то лучшим будет предложено дальнейшее трудоустройство по выбранному профилю. Команде «ТЕНЗОРА» нужны молодые кадры. Для привлечения и закрепления сотрудников нужных компетенций реализуется программа поддержки молодых специалистов, - рассказала начальник службы управления персоналом Наталья Алексеева.

В этом году на приборном заводе проходили практику студенты третьего курса Дмитровского техникума и Колледжа государственного университета «Дубна» - будущие сварщики и электромонтеры.
  		 
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