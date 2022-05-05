Акции в поддержку российской армии, принимающей участие в спецоперации, и жителей Донбасса, продолжаются в сотнях российских городов. На днях к ней присоединились и сотрудники АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» (является членом Союза машиностроителей России).

Несколько десятков работников градообразующего предприятия выстроились в огромную букву Z перед проходной «Радуги». Особенно символично, что в эти же предпраздничные дни на центральном фасаде главного корпуса интерактивные баннеры стали транслировать изображения «Бессмертного полка» предприятия – участников боевых действий, работавших в свое время на МКБ.

В борьбе за мир и против нацизма словно соединились воедино поколения сотрудников ГосМКБ: тех, кто воевал с фашизмом много лет назад, и тех, кто сегодня говорит «нет» нацизму и высказывает солидарность с российскими войсками. И, глядя в глаза фронтовикам из «Бессмертного полка» ГосМКБ «Радуга», повторяет бессмертный лозунг «За победу!».

Анна Сухая