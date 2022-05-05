Открытое обращение к администрации и Совету депутатов Дубны Уважаемые господа!

Известно ли вам, как организована противоклещевая обработка детсадовских территорий? Например, во вторник 26 апреля таковая проводилась в детсаду «Золотой ключик» на Большой Волге. Как это выглядело, знаю не понаслышке, поскольку в этот день я должна была забрать внучку из садика. Примерно в 10 утра родителям пришла вотсап-рассылка, что вечерней прогулки у детей не будет, так как территорию обработают инсектицидом. А после обеда - рассылка с просьбой забрать детей пораньше, так как «в группе окна закрыты, очень душно и есть небольшой запах от травли клещей на участке».

Родители срочно отпросились с работы, детей забрали, но возникли вопросы:

1). Почему им не сообщили о химобработке заранее (детей ослабленных, с аллергией и др. в этот день постарались бы оставить дома)?

2). Почему распыление инсектицида проводилось в будний день посреди недели, тогда как в выходные детсад пустует и ни дети, ни родители, ни персонал не подверглись бы воздействию токсичного вещества?

3). Какова необходимость противоклещевой обработки в детсаду, расположенном посреди жилого массива (на территории «Золотого ключика» практически нет дикорастущей травы, а в соседних дворах она выкашивается под корень, едва достигнув высоты 7-10 сантиметров)?

По-моему, недопустимо много проблем, нервотрепки и опасностей несет людям столь великолепно устроенная противоклещевая обработка. Поскольку это мероприятие регулируется областными документами, обращаюсь к городской власти с просьбой инициировать внесение в них ряда обоснованных дополнений.

Как минимум:

- муниципалитет должен получить право решать, в каких дошкольных учреждениях необходимо проводить (как, например, в граничащем с лесом д/с «Радуга») антиклещевую обработку, а в каких можно без нее обойтись;

- назначать плановую обработку на выходные дни и вывешивать на калитках соответствующие предупреждения (в «Золотом ключике» 26 апреля «своих» детей на вечернюю прогулку не вывели, зато игровая площадка непосредственно за забором детсада была заполнена «чужими» детьми и родителями, которые не знали о токсичных веществах по соседству);

- в исключительных случаях допустимо проводить обработку в пятницу после обеда с заблаговременным оповещением родителей.

С надеждой на понимание А.И. АЛТЫНОВА