Дипломом Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений награждено предприятие «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» (является членом Союза машиностроителей России), принявшее участие в Московском областном конкурсе коллективных договоров. «Эта победа – хороший показатель того, как выстраивается работа на предприятии, в том числе и по социально значимым вопросам, - отмечает председатель первичной профсоюзной организации «ГосМКБ «Радуга» Максим Николаевич Щербаков. – В ходе конкурса оценивают не только нормы, которые прописаны в коллективном договоре, но и как они исполняются в реальной жизни». Более того, как говорит М.Н.Щербаков, в нынешнее время большим достижением для предприятия является сохранение всех тех гарантий, которые были заложены десять, пятнадцать и даже более лет назад. Как, например, компенсация в размере 50 процентов от оплаты за детский сад. Эта норма действует на предприятии уже без малого два десятка лет, и пользуются ей все без исключения работники МКБ, чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения города. Коллективным договором предприятия действительно предусмотрено порядка нескольких десятков выплат, льгот и компенсаций. А с 1 апреля дополнительно увеличен размер социальных гарантий для молодых работников и специалистов в возрасте до 35 лет. В частности, увеличены: - ежемесячная материальная помощь на частичную компенсацию проезда к месту работы и обратно в размере 4 000 рублей; - ежемесячная материальная помощь проживающим в жилом фонде предприятия (с функциями общежития) в размере 3 700 рублей; - частичная компенсация оплаты снимаемого жилья в частном секторе в размере 7 000 рублей для несемейных и 9 500 рублей - для семейных работников. Кроме того, колдоговором предусмотрено участие молодых работников и специалистов в целевых программах строительства жилья на льготных условиях. И в настоящий момент эта программа реализуется полным ходом. Уже летом этого года несколько десятков специалистов МКБ получат ключи от квартир в новом доме на улице Программистов. Дом практически достроен, завершается подключение коммуникаций, и в ближайшие месяцы он будет готов к сдаче. Для многих молодых работников «Радуги» участие в этой программе - хороший и едва ли не единственный шанс существенно улучшить жилищные условия. Работник возвращает предприятию в течение 10 лет стоимость квартиры по себестоимости без начисления процентов. Три этажа в одной секции дома предусмотрены для размещения общежития и 35 квартир - для предоставления работникам предприятия в рассрочку. Отмечу также лишь некоторые выплаты, которые предусмотрены колдоговором и реально – не на словах, а на деле много лет «работают» на «Радуге». Так, всем сотрудникам полагается: - материальная помощь в связи с трудным материальным положением или на частичное возмещение расходов за дорогостоящие виды обследования и лечения; - материальная помощь к первой части ежегодного основного оплачиваемого отпуска многодетным работникам, работникам, воспитывающим детей в неполных семьях, и работникам, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет, в размере 30 процентов от оклада работника на каждого ребёнка; - ежемесячная материальная помощь за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях в размере 50 процентов от фактической родительской платы за каждого ребёнка; - единовременная выплата работникам при рождении (усыновлении) ребёнка в размере 17000 рублей и 45000 рублей в случае рождения двойни; - единовременная выплата работникам, впервые вступившим в брак, в размере 15000 рублей; - материальная помощь в случае смерти близких родственников в размере МРОТ РФ (на 01.01.2022 г. - 13 890 рублей); - выделение средств на организацию похорон работника или бывшего работника в размере, определяемом на комиссии; - предоставление сокращенной продолжительности рабочего дня для ряда категорий работников (имеющих на иждивении детей-инвалидов и инвалидов с детства, нуждающихся в постоянном уходе; работникам, родители или супруги которых являются инвалидами 1 или 2 групп, нуждающимися в постоянном уходе; родителям, воспитывающим детей в возрасте до 8 лет в неполных семьях; работникам, имеющим престарелых родителей в возрасте старше 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе (с учетом места жительства). - единовременные выплаты за долголетнюю непрерывную безупречную работу на предприятии в размере до оклада (тарифной ставки) за 20, 30, 40, 50 лет; - один выходной день с сохранением средней заработной платы в связи с трудовыми датами 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 лет работы на предприятии и при достижении пенсионного возраста; - предоставление дополнительного, оплачиваемого из расчета тарифной ставки (оклада) отпуска до трёх дней в случае собственной свадьбы, свадьбы своих детей, рождения ребенка и т.д.; - приобретение путёвок в санатории, пансионаты, базы отдыха (один раз в два года по льготной стоимости: 25% платит работник, 75% оплачивает предприятие, но не более 40 тыс.руб.); - приобретение детских путёвок в городские, загородные и южные лагеря (ежегодно по льготной стоимости: не более 10% платит работник, оставшуюся часть оплачивает предприятие). Отдельно стоит сказать о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из числа бывших сотрудников предприятия. Так, участникам боевых действий выплачивается ежемесячная пожизненная социальная выплата 10 000 рублей и выплата в размере 5 000 рублей - труженникам тыла. Эти выплаты для ветеранов, как и большинство перечисленных выше социальных льгот, выплат и гарантий, существуют на «Радуге» не один десяток лет. За всеми этими цифрами, нормативами и формулировками - большая работа, каждодневно ориентированная на защиту социальных гарантий и финансового благополучия всего коллектива - от молодых специалистов до ветеранов, семей с детьми и тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. И коллективный договор «Радуги», по итогам прошлого года вновь оказавшийся в лидерах среди колдоговоров предприятий Московской области, гарантирует сотрудникам надежную защиту. Анна Сухая Фото автора