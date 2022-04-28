Детская площадка «Лесная сказка» в районе пика Тяпкина будет благоустроена и обновлена. В минувшие выходные глава города Сергей Куликов вместе с представителями городской администрации и активными горожанами обсудили на месте проект благоустройства.

Устаревшие элементы, песочница, теннисные столы, как отметил глава Дубны, будут заменены. Также на площадке установят шахматный стол, карусели. Будет рассмотрен вопрос установки дополнительных скамеек, освещения, нового ограждения, есть необходимость оборудовать качели для ребят разных возрастов. Также проектом предусмотрены камеры видеонаблюдения. В бюджете города средства на эти цели выделены, в ближайшее время будет проведен конкурс, чтобы максимально быстро завершить все работы.