Награды – к празднику труда Праздник труда в Дубне отметили торжественным концертом, проходившим на сцене Дворца культуры «Октябрь». Также глава Дубны Сергей Куликов вместе с заместителем начальника Главного контрольного управления Московской области Ольгой Борисовой, депутатами Мособлдумы Александром Орловым, Мариной Шевченко и Татьяной Ордынской вручили почетные награды правительства и областного парламента за многолетний добросовестный труд лучшим работникам в самых разных сферах деятельности. Так, благодарностями губернатора отмечены учитель математики лицея «Дубна» Татьяна Рычкова и начальник отдела Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Михаил Капишин. Благодарственные письма губернатора вручены врачу-терапевту МСЧ-9 Марии Даниловой; мастеру производственного обучения университета «Дубна» Татьяне Назаровой; бригадиру хозяйственной группы ОЭЗ «Дубна» Степану Агапову; слесарю-сборщику НПЦ «Аспект» Алексею Капранову; оператору ПТО ГХ Елене Пуршевой. Почетного знака Московской областной Думы «За труды» удостоены заместитель генерального директора по персоналу ОКБ «Аэрокосмические системы» Инна Жукова и старшая медсестра поликлиники №1 Дубненской горбольницы Екатерина Чернякова. Почетные грамоты Мособлдумы вручены администратору ООО «Коопторгсервис» Ольге Маковой; заместителю заведующего ДОУ №26 «Радуга» Инне Волковой; врачу Дубненской подстанции скорой медицинской помощи Наталии Соловьевой. Для награжденных творческие коллективы Дворца культуры подготовили концерт, так что праздничное настроение всем, кто пришел на праздник, было обеспечено. Подготовила Людмила Петрова Фото пресс-службы Администрации города

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