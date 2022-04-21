11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. И мы, ветераны Дубны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма (БНУФ), школьники 3 «А» класса школы № 2 с классным руководителем О.Г. Абросимовой в этот день собрались у Памятного знака малолетним узникам фашизма.

Митинг, посвященный этой дате, открыл руководитель Дубненской общественной организации БНУФ И.С. Юдин. Поприветствовав собравшихся, он вкратце рассказал, что 11 апреля 1945 года узники разных национальностей гитлеровского концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу из фашистских застенков. По решению ООН эта дата отмечается как Международный день освобождения узников концлагерей.

Впервые в истории человечества фашистская Германия сделала смыслом своей политики преступления против детей. 77 лет прошло с тех страшных времен, но у этих преступлений нет срока давности. Председатель городского Совета ветеранов Н.М. Шувикова отметила, что на территории СССР фашистами было организовано 14 тысяч лагерей, мест принудительного содержания. «Фашисты боялись вас, дети. Но вы все выдержали и остались непокоренными».

Митинги, встречи бывших узников со школьниками не позволяют забывать историю нашей страны, сплачивают народ и воспитывают в молодом поколении уважение к ветеранам, а сами ветераны подают им яркий пример своими делами.

О концентрационных лагерях говорила и член БНУФ Е.Н. Яцева. Она частый гость в школах Дубны, и ее воспоминания не оставляют школьников равнодушными.

Екатерина Николаевна рассказала, что дети содержались в нечеловеческих условиях, за колючей проволокой, под открытым небом, из еды давали какую-то баланду, над ними проводились страшные медицинские эксперименты.

Еще живы свидетели той страшной войны, и, казалось, такое никогда не повторится. Но сегодня опять льется кровь, возрождается фашизм, и не утихает тревога за наших детей, внуков и правнуков.

В этот день ребята были не по-детски серьезными и тоже говорили о войне. Так, Ваня Морозов прочитал свое стихотворение о военном времени. Апофеозом митинга стала известная всем песня «Бухенвальдский набат».

И.С.Юдин объявил минуту молчания, а затем собравшиеся возложили цветы, игрушки и конфеты к памятнику малолетним узникам фашистских концлагерей. Иван Степанович поблагодарил ребят и их классного руководителя Ольгу Геннадьевну за участие в митинге и вручил сладкие подарки.

Бывшие малолетние узники, ветераны благодарны городскому Совету ветеранов и председателю БНУФ И.С. Юдину за поддержку, понимание и реальную помощь. Уроки прошлого надо помнить всем, чтобы никого не лишать детства.

Помните! Через века, через года, - помните!

О тех, кто уже не придет никогда, - помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Городской Совет ветеранов и бывшие малолетние узники