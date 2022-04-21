Глава Дубны Сергей Куликов на встрече с жителями обсудил предстоящее благоустройство скверов имени П.А. Журавлева и возле бассейна «Карасик» - это будет единое общественное пространство, соединяющее пр. Боголюбова с ул. Энтузиастов.

Озеленение, освещение, пешеходные дорожки, зоны отдыха, игровые и спортивные площадки, фотозоны, лавочки и малые архитектурные формы… У родителей с детьми, людей старшего поколения, молодежи есть свои пожелания. Например, плоскостной фонтан и большие качели.

Мнения горожан, выступивших с предложениями по благоустройству, по словам главы, будут учтены по максимуму. Концепцию разработчики представят через две – три недели. После этого состоится еще одна встреча с жителями, на которой будет представлена визуализация проекта.

На благоустройство этой территории выделяется 120 млн рублей по государственной программе Московской области «Формирование комфортной городской среды». В этом году должен быть разработан и утвержден проект, а в следующем – начата его реализация.

Фото пресс-службы Администрации Дубны