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Проголосуйте за благоустройство Печать
21.04.2022 05:18

На сайте https://50.gorodsreda.ru стартовало голосование за объекты для благоустройства в 2023 году в разных муниципалитетах Подмосковья, которое продлится до 30 мая.

Жители Дубны могут выбрать одну из двух территорий. Это сквер вдоль улицы Сахарова (за стелой со старым гербом Дубны) и сквер Ветеранов в левобережье.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» стартовал в 2019 году. Помимо основной задачи – качественного благоустройства, он ставит еще одну цель: чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность влиять на развитие городской среды.
  		 
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