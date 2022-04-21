На сайте https://50.gorodsreda.ru стартовало голосование за объекты для благоустройства в 2023 году в разных муниципалитетах Подмосковья, которое продлится до 30 мая.

Жители Дубны могут выбрать одну из двух территорий. Это сквер вдоль улицы Сахарова (за стелой со старым гербом Дубны) и сквер Ветеранов в левобережье.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» стартовал в 2019 году. Помимо основной задачи – качественного благоустройства, он ставит еще одну цель: чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность влиять на развитие городской среды.