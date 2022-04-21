В школах Подмосковья, в том числе и в школах Дубны, стартовала акция «Доброе дело». Ее придумали подмосковные школьники - губернатор А.Ю. Воробьев поддержал.

Ученики и их родители могут принести в школу любую гуманитарную помощь для людей из Донбасса: продукты питания, одноразовую посуду, теплые вещи, постельное белье, технику, бытовую химию, средства гигиены, канцтовары. Дети будут особенно рады игрушкам, сладостям, книжкам, рисункам. А самым маленьким нужны смеси, пюре, каши, соки, бутылочки для кормления, подгузники, пеленки, салфетки, кремы.

Также принести «гуманитарку» можно в КМЦ «Инициатива» по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2 по будням, с 9:00 до 17:30. Тел. 8 (496) 218-05-05 доб. 372.