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Сделать доброе дело Печать
21.04.2022 05:16

В школах Подмосковья, в том числе и в школах Дубны, стартовала акция «Доброе дело». Ее придумали подмосковные школьники - губернатор А.Ю. Воробьев поддержал.

Ученики и их родители могут принести в школу любую гуманитарную помощь для людей из Донбасса: продукты питания, одноразовую посуду, теплые вещи, постельное белье, технику, бытовую химию, средства гигиены, канцтовары. Дети будут особенно рады игрушкам, сладостям, книжкам, рисункам. А самым маленьким нужны смеси, пюре, каши, соки, бутылочки для кормления, подгузники, пеленки, салфетки, кремы.

Также принести «гуманитарку» можно в КМЦ «Инициатива» по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2 по будням, с 9:00 до 17:30. Тел. 8 (496) 218-05-05 доб. 372.

 
  		 
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