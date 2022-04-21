85-летию канала имени Москвы была посвящена встреча дубненцев с краеведом и сотрудником Музея Дубны Леонидом Геннадьевичем Четвериковым. Начавшаяся в эпоху великих строек и политических репрессий, история канала хранит в себе немало загадок и городских легенд. Правда ли, что Дубна стоит буквально на могилах каналоармейцев и жителей затопленных земель? Кто они были? Во времена ГУЛАГа гибель заключённых от болезней и недоедания при тяжёлом физическом труде была делом обычным и даже не всегда фиксируемым, независимо от «политической» или уголовной статьи. Что уж говорить об обозначении захоронений. Значительно позже, при прокладывании освещённой лыжной трассы от МКБ «Радуга» до Волги, находили человеческие останки. Предположительно, строителей канала. Дубна расширяется, прокладываются новые коммуникации. Кто знает, какие находки нас ещё ждут? Особое место в дубненской мифологии уделено памятникам Ленину и Сталину. Какие только фантазии не выдумывались о местонахождении отлетевшей во время хрущёвского разрушения головы каменного вождя народов. Её искали в воде – не нашли. Куски от монумента до сих пор находят, один из них стал по иронии судьбы памятником строителям канала… Военная история Дубненского края тоже хранит много тайн, связанных с каналом и не только. Как удалось спасти плотину от взрыва? Ведь приказ такой был, и дубненская теплоэлектростанция на месте нынешнего ТРЦ «Маяк» пала жертвой такого взрыва. Тут прежде всего нужно вспомнить, ради чего строился канал. Чтобы поить водой и питать электроэнергией Москву. Вот насколько высока была цена! Поэтому пошли другим путём – открыли шлюзы. Чего это стоило работникам в лютый мороз, буквально на глазах у наступающего врага – другой вопрос. Дубна, включая плотину, защищалась, ощетинившись ДОТами и зенитками. Несмотря на это, бомбы на нашу территорию реально падали, и были разрушения. Страшный был короткий период зимы 1941 г., когда Дубна на какой-то момент оказалась между советскими и немецкими войсками, по сути дела без власти и снабжения. Завод эвакуирован, люди разбредались по деревням. Свидетелей того, что здесь реально в тот момент происходило, практически не нашлось. Уже в 1943-1945 гг. плотину охраняли от новой «напасти» - «прыгающей» бомбы, изобретения английских «союзников». Германия тоже вынашивала планы подобного реванша. Остатки противоторпедных металлических сетей до сих пор можно наблюдать у памятника Ленину. К сожалению, неизвестно, где находился полевой госпиталь в левобережье. Он точно был, и даже известно, что из него было захоронено 17 бойцов Красной армии. Сейчас их фамилии на мемориале Братских могил на Большой Волге, а место погребения скрыто от нас десятилетиями. Как и могила неизвестных нам девушек-зенитчиц. Суровое было время – время великих свершений и подвигов. И люди, вынесшие это на своих плечах, не должны раствориться в небытии и беспамятстве. Забываются конкретные имена, места, но не сотрётся из памяти потомков подвиг целого поколения. Алла Соболева