Престольный праздник 9 апреля отметили в Ратмино в храме Похвалы Пресвятой Богородицы. Божественную литургию возглавил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич, ему сослужили протоиерей Евгений Желяк, иерей Аркадий Терехин, иерей Антоний Попов, иерей Леонид Салтыков. За литургией молился глава города Сергей Александрович Куликов. Во время крестного хода он вместе с супругой нес икону Божией Матери «Похвала Пресвятой Богородицы». Вместе с другими святынями в шествии участвовал и только что написанный образ святителя Спиридона Тримифунтского. Большая икона – подарок храму к престольному празднику. Еще с одним подарком пришлось повременить. Иконописцы, расписывающие ратминский храм, не успели разобрать леса в четверике, где уже закончена работа. Как сказал отец Павел, совсем скоро прихожане смогут радоваться «Евангелию, ожившему в росписях». Благочинный отец Павел Мурзич по праву назвал ратминский храм духовным центром города: «Я сердечно поздравляю всех нас с престольным праздником не просто здания, которое носит имя Похвалы Пресвятой Богородицы, а с престольным праздником того духовного центра, с которого началось возрождение нашей веры православной, возрождение наших сердец». Он напомнил, что во времена поругания святынь здесь было место вразумления и назидания. И когда наступил период принятия решения, то прославленный академик Боголюбов принял решение и поставил точку в вопросе передачи храма Русской Православной Церкви. Для многих стало новостью сообщение батюшки, что принято считать, что первым православным храмом в 1988 году был утвержден и передан верующим Даниловский монастырь в Москве. На самом же деле несколькими месяцами раньше именно дубненский храм Похвалы Пресвятой Богородицы был утвержден и передан верующим. Конечно, в Москве об этом не принято говорить, но в Дубне об этом можно свидетельствовать. Также батюшка подчеркнул: «Мы рады, что дубненское духовенство и прихожане являются преемниками того духа и внутреннего состояния, в котором жили наши предки. Это состояние не разделения, но единения. Я убежден, и это проверено опытом времени, что единение между людьми может находиться только вокруг Христа и со Христом. Мы все разные, имеем разные убеждения, но Христос соединяет всех. И сегодня, как никогда ранее, нам нужно вспомнить, что единение друг с другом возможно во Христе». Благочинный отметил, что особенно радостно, что с горожанами вместе молился глава Дубны Сергей Куликов. Глава города Сергей Куликов сказал: «Сейчас сложные времена, но в любых сложных временах всегда есть лучик света. Сегодня нас радует престольный праздник нашего общего храма Похвалы Пресвятой Богородицы. Это действительно колыбель православия в Дубне. Я радуюсь вместе с вами, желаю вам и вашим близким здоровья телесного, здоровья духовного, мирного неба и, безусловно, благодати Господней». Также благочинный поблагодарил прихожан, которые принесли гуманитарную помощь для беженцев. «Низкий вам поклон за это! 10 апреля эти пожертвования будут отправлены в Троице-Сергиеву лавру, а оттуда колонна Русской Православной Церкви пойдет на братскую православную Украину, о которой мы сейчас молимся, за которую переживаем». Благодарность прозвучала и в адрес благодетелей за подарок – специально написанную для храма икону угодника Божиего Спиридона, почитаемого наравне с Николаем Чудотворцем. Светлана КОЗЛОВА Фото Виктора ЕВСТРАТОВА