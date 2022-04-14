Правительство Словении с 1 апреля решило закрыть Русский центр науки и культуры или, как принято его называть, «Русский дом» в Любляне. Абсолютно глупое и безрассудное решение - в духе современной борьбы со всем русским в Европе.

Мы помним, что именно благодаря руководителю Русского центра в Любляне Р.К. Патееву состоялось первое выступление городского народного хореографического коллектива «Калинка» в городах Словении. Ансамбль «Калинка» представлял тогда всю Россию в рамках мероприятий «Марибор - культурная столица Европы 2012».

Именно с этого выступления идет отсчет существующего уже более десяти лет международного проекта «Мосты дружбы», связывающего побратимскими отношениями два города - Дубну в России и Нова-Горицу в Словении.

В 2013 году Русским центром науки и культуры были организованы выступления хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

Благодаря помощи Русского центра в 2015 г. состоялась выставка картин дубненских художников «В Любляну с любовью», а в 2020 г. выставка картин юных художников, посвященная 75-летию Великой Победы.

Каждая делегация школьников из Дубны, участвующая в проекте по обмену, неизменно была гостем этого прекрасного Центра со своей библиотекой и выставочным залом.

Все эти годы информационным партнером международного проекта «Мосты дружбы» была газета «Встреча».

Такое безрассудное решение Правительства Словении о закрытии Русского центра не получило поддержку у жителей республики. Несколько членов Парламента, в том числе и его заместитель - Матияж Немец, который родом из нашего города-побратима Нова-Горицы, обратились в Правительство Словении с требованием отменить такое решение.

Кроме того, жители Словении со 2 апреля начали сбор подписей под петицией об отмене решения своего Правительства.

Просим жителей Дубны откликнуться и подписать петицию об отмене закрытия Русского центра науки и культуры в Любляне.

Т.В. КАРЯГИН, руководитель международного проекта «Мосты дружбы: Дубна - Нова-Горица» и участники проекта