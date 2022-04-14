В школе № 1 им. А.Я. Березняка состоялась встреча «Связь поколений», в которой приняли участие ветераны города, депутат Областной Думы Марина Владимировна Шевченко, школьники и учителя.

Ситуация на Украине всколыхнула всех. Россия и Украина – два славянских государства, на территории которых живет братский народ. И история украинского народа - это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Украина - это наши товарищи, близкие, коллеги, друзья, люди, связанные с нами кровными, семейными узами, православной верой. Об этом с болью в сердце говорил директор школы Александр Иванович Руденко.

Украина при поддержке Запада и во главе с США стала проводить все более враждебный курс по отношению к России, Донбассу, собственному народу. В течение восьми лет Россия призывала киевский режим выполнять Минские соглашения и прекратить фашизм на Донбассе. Вопреки этому, националисты и неофашисты карательными санкциями и ежедневным террором пытались задавить стремление людей чтить своих предков и традиции. Наши соотечественники долгое время подвергались геноциду со стороны киевского режима. США и их союзники открыто угрожали России.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России В.В. Путин объявил Специальную военную операцию, при этом поставил задачу: максимально беречь мирное население, бережно относиться ко всей гражданской инфраструктуре Украины. И мы гордимся нашими войсками, бойцами народного ополчения, которые в боевых условиях проявляют высокий профессионализм, мужество и героизм.

Малолетняя узница фашистских концлагерей Екатерина Николаевна Яцева отметила: «Мы, ветераны, выражаем глубокое сожаление по поводу гибели истинных патриотов нашей великой России, с честью и достоинством выполняющих свой военный долг.Солдат умирает не тогда, когда его убивают, а тогда, когда его забывают! Мы будем свято чтить память и никогда не забудем наших товарищей, сложивших головы за правое дело. Все жертвы не напрасны.

Россия никого не хочет захватить, подчинить себе и поработить. После освобождения украинской земли от нацистов, граждане Украины будут сами определять свое будущее».

Обращаясь к молодежи, Екатерина Николаевна подчеркнула: «Мы верим, что наша молодежь впитает все многовековые традиции нашего народа и будет надежным защитником нашей Отчизны».

Ученики и учителя школы присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату», чтобы поддержать высокий моральный дух российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Кроме того, ребята, их родители, педагоги собрали немало продуктов питания, сладостей, предметов первой необходимости для беженцев из Донбасса и Луганска. Ветераны города не остались в стороне, приняв участие в сборе гуманитарной помощи. Также объявлен сбор книг на русском языке для жителей Донбасса.

Завершилась встреча словами благодарности депутата Областной Думы М.В. Шевченко в адрес ветеранов, учащихся, педагогов, директора школы за активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Ветеранское сообщество заявляет: «Мы гордимся, что мы -русские и живем на Святой Руси и что наш президент В.В.Путин! Владимир Владимирович, мы с вами в борьбе против угрожающих человечеству сил зла и мракобесия, за единство славянских народов, дружбу и партнерство со всеми государствами, суверенитет и независимость нашей любимой Родины, достойное будущее ее граждан!».

В.М. МАЙДАНОВА, председатель патриотической комиссии Совета ветеранов Дубны