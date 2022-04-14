В связи с многочисленными обращениями в адрес Оргкомитета патриотического конкурса «Zа наших! Zа Победу!» принято решение расширить границы состава участников - теперь каждый желающий может принять в нем участие.

Для этого нужно направить работу в формате рисунка или фотографии по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Напоминаем, что работа должна быть посвящена теме великого праздника - Дня Победы и содержать девиз конкурса «Zа наших! Zа Победу!». Конкурс продлится до 1 мая.

По итогам творческого состязания среди участников будет отобрана работа, увеличенную копию которой (размер картины составит 5 метров на 2 метра) разместят на склоне у памятника «ДОТ» в канун Дня Победы.

Все участники конкурса будут отмечены памятными грамотами, а призеры - ценными подарками.