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14.04.2022 02:32
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В связи с многочисленными обращениями в адрес Оргкомитета патриотического конкурса «Zа наших! Zа Победу!» принято решение расширить границы состава участников - теперь каждый желающий может принять в нем участие.
Для этого нужно направить работу в формате рисунка или фотографии по адресу:
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Напоминаем, что работа должна быть посвящена теме великого праздника - Дня Победы и содержать девиз конкурса «Zа наших! Zа Победу!». Конкурс продлится до 1 мая.
По итогам творческого состязания среди участников будет отобрана работа, увеличенную копию которой (размер картины составит 5 метров на 2 метра) разместят на склоне у памятника «ДОТ» в канун Дня Победы.
Все участники конкурса будут отмечены памятными грамотами, а призеры - ценными подарками.