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Книга об истории Дубны Печать
14.04.2022 02:32

В историческом краеведении г. Дубны на днях произошло большое событие. В свет вышла еще одна книга, посвященная историческому прошлому нашего города. Её авторы - В.Э. Прох, бессменно руководивший городом с 1990 г. по 2014 г., и журналист Д.С. Соколов, известный в нашем городе по его книгам, посвященным истории завода «Тензор».

 

Книга называется «Наукоград Дубна: история вечного города» и повествует о его историческом прошлом, истории и настоящем градообразующих предприятий, непростых годах постсоветских реформ 90-х - начала 2000-х годов, о поиске решений сложных проблем, которые тогда сложились, о механизмах и путях формирования новой системы городского управления.

Рассказ об этом ведут не только авторы книги, но и непосредственные участники событий тех лет - руководители предприятий и организаций города, муниципальные служащие. Прочтя её, читатель сумеет открыть для себя множество интересных фактов и примеров, показывающих многообразие процессов и явлений совсем недавней истории Дубны, обеспечивших ее развитие в тот непростой период.
  		 
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