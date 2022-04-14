В историческом краеведении г. Дубны на днях произошло большое событие. В свет вышла еще одна книга, посвященная историческому прошлому нашего города. Её авторы - В.Э. Прох, бессменно руководивший городом с 1990 г. по 2014 г., и журналист Д.С. Соколов, известный в нашем городе по его книгам, посвященным истории завода «Тензор».

Книга называется «Наукоград Дубна: история вечного города» и повествует о его историческом прошлом, истории и настоящем градообразующих предприятий, непростых годах постсоветских реформ 90-х - начала 2000-х годов, о поиске решений сложных проблем, которые тогда сложились, о механизмах и путях формирования новой системы городского управления.

Рассказ об этом ведут не только авторы книги, но и непосредственные участники событий тех лет - руководители предприятий и организаций города, муниципальные служащие. Прочтя её, читатель сумеет открыть для себя множество интересных фактов и примеров, показывающих многообразие процессов и явлений совсем недавней истории Дубны, обеспечивших ее развитие в тот непростой период.