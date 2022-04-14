Иногда кажется, что Евгения Наумовна Черемисина – один из основателей университета «Дубна» и научный руководитель Института системного анализа и управления – знает какой-то секрет. Что позволяет ей на протяжении десятилетий быть успешной и в любых условиях раздвигать горизонты российской науки и образования? Умение правильно ставить задачи и цели? Чувствовать время? Талант строить доброжелательные отношения, дружить, помогать? Наверно, все вместе. Основатель ИСАУ, заведующая отделением геоинформатики во Всероссийском научно-исследовательском геологическом нефтяном институте, академик РАЕН, почетный профессор Гаванского университета (Куба), обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – все это Е.Н. Черемисина. В интервью Евгения Наумовна рассказывает о ярких событиях своей биографии. Может быть, этот рассказ даст ответ на вопрос: так в чем же секрет Черемисиной? – Евгения Наумовна, все мы родом из детства. Из какого детства вы? – Я выросла в Иркутской области. Мой отец, строитель, был направлен туда директором деревообрабатывающего комбината. Все детство мы с родителями переезжали из поселка в поселок по строящейся железнодорожной ветке. На стройке работали политические заключенные. Тогда говорили, что все образованные люди, кроме моего отца, находятся по ту сторону колючей проволоки. – Чем запомнились студенческие годы в Томске? – В Томском университете я четыре года училась на мехмате. А заканчивала учебу в академгородке в Новосибирске. Самое яркое воспоминание из жизни в Томске – библиотека. В воскресенье надо было встать пораньше и бежать в библиотеку – занять место. Эта была единственная библиотека в моей жизни, куда не пускали без сменной обуви. Там в читальном зале можно было взять даже ру-кописи Пушкина. – Когда в вашей жизни появились компьютеры? Были ли вы с ними как-то связаны в юности? – Я изучала программирование в 1961–1962 годах, с пятого курса. Так что программировала примерно с этого времени. В новосибирском академгородке разрабатывали язык высокого уровня Альфа – международный язык типа Algola. Выучив его, я приехала в Томск и обучала преподавателей своей кафедры. – Как вы, будучи математиком, попали в геологию? – Я изучала формализованные математические методы. Их можно было внедрять в любую сферу: геологию, экологию или медицину. Я пошла в геологию, потому что это важная прикладная сфера и потому что там есть экспедиции. А мне хотелось попасть в самые необыкновенные и труднодоступные места. Памир, Тянь-Шань, Алтай, Забайкалье, Владивосток – я была во многих местах, куда ездят геологи. В институте геологии я попала в лабораторию математических методов в геологии, которой руководил уникальный человек – Юрий Александрович Воронин, мой научный руководитель и главный учитель в жизни. – Расскажите немного о Воронине и о том, чему он вас научил. – Воронин – это человек, который был счастлив, если кто-то воспользуется его научной идеей. Он был парадоксален. Заслуженный мастер спорта, прошедший всю войну, доктор физико-математических наук, переехавший из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Физик, организовавший лабораторию математических методов в институте геологии. Он считал, что нужно формализовать геологию, чтобы эффективно применять математику. В лаборатории Воронина я несколько лет занималась программированием, потом мы разрабатывали алгоритмы распознавания образов и применяли их в геологии. У нас вышло две книги «Геология и математика» 1965 года и 1967 года. Юрий Александрович считал, что главное в науке – аккуратная работа, трудолюбие и правильная схема постановки задачи. Он воспитывал меня очень строго. Свою первую научную статью я переписывала, наверно, 16 раз. И кандидатскую диссертацию «Математические методы направленного поиска геологических объектов» тоже переписывала бесконечно. У меня было три варианта только переплетенной диссертации. – Как складывалась ваша карьера, когда вы переехали из Новосибирска в Москву? – Сначала я работала в Институте нефти и газа (Губкинский университет). Потом в Институте минерального сырья (ВИМС), там начальником отдела вычислительной техники был Владимир Николаевич Добрынин. С его командой мы начали развивать новую систему для решения задач геологии и назвали ее «Алиса», считая, что геология – это страна чудес. Работа нашего отдела была оценена очень высоко. Директор ВИМСа издал приказ, что геологи, которые в своих отчетах будут использовать математические методы и нашу компьютерную систему, получат надбавку к премии. В этот момент моего мужа – геофизика - отправили на работу на Кубу. Мне пришлось уволиться, чтобы поехать вместе с ним. Директор ВИМСа был поражен: «Как вы можете увольняться, когда у вас такие успехи?» – И все-таки вы уехали на Кубу. Но и там не смогли быть просто женой. – Да. Мы три года жили на Кубе. Примерно за полтора года я выучила испанский и начала преподавать кубинским студентам математические методы в Институте геологии, нефти и газа, а также программирование в Институте математики. Когда я уже возвращалась в Москву, директор Института геологии сказал, что в их институте два периода – до Евгении и после. Я оказала на них влияние. А мой друг и коллега Хосе Руис Шульклопер из Института математики потом преподавал наш общий предмет в Мексике. – Как в вашей жизни появился ВНИИгеосистем? – Когда я вернулась в Москву с Кубы, Олег Леонидович Кузнецов предложил мне возглавить лабораторию «Системного и прикладного математического обеспечения» во ВНИИгеосистем. Там тогда разрабатывался большой проект «МНТК-Геос» – межотраслевой научно-технический комплекс «Геосистема». Это был уникальный проект, когда в России впервые начали систематизировать разноуровневую информацию – космос, воздух, земля, скважина – для решения геологических задач. Разработанная методология впоследствии легла в основу создания ГИС INTEGRO. Благодаря Олегу Леонидовичу на базе нашей лаборатории был создан филиал кафедры «Динамической геологии» геологического факультета МГУ. С 1991 года я преподавала магистрам геоинформатику и математическое моделирование геологических объектов и процессов. Начав преподавать, увидела, что к пятому курсу студенты уже настолько заужены в свою специальность, что геофизики не понимают геохимиков, а гидрогеологи – криологов. Каждый находится в своем терминологическом пространстве. Я поняла, что нужно давать методологию системного подхода и методологию решения задач не в магистратуре, а намного раньше, чтобы у студентов была системная база для развития прикладных исследований в своих сферах. – В 1994 году появился университет «Дубна». Какую цель вы перед собой ставили, создавая направление САУ в новом университете? – Изначально мне хотелось реализовать концепцию подготовки ИТ-специалистов на базе системного подхода. Чтобы студенты с самого первого дня в университете учились формулировать проблемы и задачи. Второе, что было важно – обучение на коллекциях предметных задач. Третья позиция была в том, чтобы давать опережающее обучение через практики. Вот с реализации этих трех позиций мы начинали работу в университете «Дубна». – С момента основания университета «Дубна» прошло 28 лет. Ваши выпускники стали работодателями для сегодняшних студентов. В этом году у вас появился новый статус – научного руководителя ИСАУ. Ваша жизнь изменилась? – Последнее время было так много работы, что ее уже нужно было разделить на каждодневную и стратегическую. Моя ученица и человек, которого я бесконечно уважаю и люблю – Елена Кирпичева взвалила на себя огромный пласт работы на посту директора ИСАУ. Я же занялась научными проектами, развитием учебно-научных лабораторий и новыми направлениями в магистратуре и бакалавриате. – Какие вы сейчас видите перспективы у ИСАУ? Какие направления планируете развивать? – Магистратура в ИТ так быстро развивается, что раз в два года нужно менять программы. В этом году мы поменяли программы направления «Прикладная информатика» на «Искусственный интеллект в системах управления» и «Искусственный интеллект в цифровой экономике». В прошлом году в направлении САУ появились программы «Цифровые платформы мегапроектов» (в сотрудничестве с ЛИТ ОИЯИ и В.В.Кореньковым) и «Интеллектуальные технологии в управлении цифровым производством» (совместно с ЭЗАН в Черноголовке и В.А. Бородиным). В бакалавриате «Информационные системы и технологии» (ИСТ) появился новый профиль «Геоинформационные системы», а в направлении ИВТ – новый профиль «Системная инженерия». Идут разговоры о квантовой математике и квантовом компьютинге, и уже есть предложения двигаться в эту сторону. Сейчас мы совместно с лабораториями ОИЯИ занимаемся новым направлением – биоинформатикой. Школа «Аналитика больших данных» в этом году уже помимо проектов ОИЯИ, которые являются предметом обучения этих студентов, будет опираться и на проекты других компаний. Например, «Аэрокосмических систем» и Logstream. В марте мы начали так называемую пролонгированную практику для 2-3 курса совместно с «Промтехом» на площадках ОЭЗ. – Вы – успешный человек. Причем не только на работе, но и в жизни. У вас двое успешных детей и 10 (десять!) внуков, с которыми вы успеваете общаться. Глядя на вас, кажется, что успех – это про то, как все успеть. В чем ваш секрет? Почему вы успеваете то, что не успевают другие? – Наверно, потому что в жизни пользуюсь всего двумя принципами: системным подходом и системным отходом. А если серьезно, может быть, дело в том, что у меня всегда был простор для деятельности. Мои руководители Ю.А. Воронин и О.Л.Кузнецов никогда не ограничивали меня в творчестве. Я никогда не чувствовала себя бедной, несчастной или замученной. – Знакомясь с новым человеком или встречаясь с кем-то из выпускников, студентов, преподавателей, вы всегда пытаетесь всем помочь. Это потребность души? – Наверно, да. Когда мне удается кому-то помочь, я чувствую себя счастливой. Анна ЭПШТЕЙН, Институт САУ Университета «Дубна» Фото Татьяны Мищенко