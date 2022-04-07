Всего каких-то несколько лет назад существование медсанчасти №9 было под большим вопросом. Во всяком случае, в ее привычном для горожан формате. Ряд отделений был закрыт, штат существенно сократился. Судьба этого медицинского учреждения, безусловно, волновала и городские власти, и дирекцию Объединенного института ядерных исследований, и тем более горожан. Сегодня медсанчасть стремительно развивается, наращивая объемы медицинской помощи и виды медицинских услуг. В полной мере работают взрослая поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника. С 80 коек в прошлом году до 240 коек в настоящее время расширен стационар! За этими цифрами – спасенные жизни дубненцев, восстановленное здоровье тысяч пациентов неврологического, онкологического, травматологического и других отделений стационара. Не так давно удалось открыть отделения кардиологии, медицинской реабилитации для опорно-двигательного аппарата, паллиативное отделение, а также отделение медицинской профилактики. В 66-й день рождения медсанчасти, отмечаемый в первый день апреля, в лечебном учреждении была насыщенная программа. Помимо главных виновников торжества – работников МСЧ-9 и их руководителя Ирины Ларионовой, участие в ней приняли глава Дубны Сергей Куликов, депутат Государственной Думы Ирина Роднина, представители общественных организаций, студенты, спортсмены и рядовые жители. Старт праздничным мероприятиям в этот день дала Всероссийская акция здоровья «10 000 шагов к жизни», участниками которой стали и сами медики, и ветераны, и молодежь Дубны, и почетные гости во главе с трехкратной олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Ириной Родниной, главой города Сергеем Куликовым, главным врачом Дубненской горбольницы Алексеем Осиповым и руководителем медсанчасти №9 Ириной Ларионовой. Торжества продолжились собранием коллектива медсанчасти, где говорили о развитии медучреждения, его перспективах и о том, от кого эти перспективы и зависят в первую очередь – о врачах, медсестрах, младшем медицинском персонале. Около сотни сотрудников были награждены грамотами и благодарностями. Поздравляя коллектив, С.А. Куликов отметил, насколько существенно преобразилось лечебное учреждение. Так, закончены ремонтные работы в здании поликлиники и лечебных корпусах, открыты новые отделения, приглашены высококвалифицированные специалисты, приобретено современное медицинское оборудование. Небольшой экскурсии по отделениям медсанчасти, беседы с самими пациентами, проходящими в настоящее время лечение, хватило, чтобы удостовериться окончательно: медсанчасть встала на новый, современный уровень оказания медицинской помощи. Впереди у коллектива большие планы – открытие новых отделений, закупка современного оборудования, расширение спектра услуг. Позади – 66-летняя история, которую вершили известнейшие медицинские работники Дубны, имена которых до сих пор еще на слуху и у самого медицинского сообщества Дубны, и тем более у благодарных пациентов. О них, ветеранах, тоже говорили в день рождения МСЧ. Их имена и трудовой путь обязательно сохранит музей медсанчасти, приказ о создании которого был подписан накануне. А первым экспонатом стал фотоальбом, датированный 1956 годом, с теперь уже архивными фото сотрудников медсанчасти. Анна Сухая Фото пресс-службы Администрации г.о.Дубна