|
07.04.2022 07:28
|
Депутат Совета депутатов Дубны Александр Ксенофонтов назначен директором департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Об этом 4 апреля на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Александр Владимирович был избран депутатом Совета депутатов Дубны шестого созыва в 2019 году. До назначения являлся председателем постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям. В настоящее время досрочно прекратил полномочия депутата в связи с назначением на государственную службу.