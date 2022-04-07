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Сложил полномочия депутата в связи с назначением Печать
07.04.2022 07:28

Депутат Совета депутатов Дубны Александр Ксенофонтов назначен директором департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Об этом 4 апреля на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Владимирович был избран депутатом Совета депутатов Дубны шестого созыва в 2019 году. До назначения являлся председателем постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям. В настоящее время досрочно прекратил полномочия депутата в связи с назначением на государственную службу.
  		 
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