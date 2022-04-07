Сложил полномочия депутата в связи с назначением Депутат Совета депутатов Дубны Александр Ксенофонтов назначен директором департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Об этом 4 апреля на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Александр Владимирович был избран депутатом Совета депутатов Дубны шестого созыва в 2019 году. До назначения являлся председателем постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям. В настоящее время досрочно прекратил полномочия депутата в связи с назначением на государственную службу.

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