Центральное правление Всероссийской общественной организации «Союз десантников России» совместно с городской Детской школой искусств «Вдохновение» при поддержке попечительского совета памятника Победы «ДОТ» проводит конкурс «Zа наших! Zа Победу!».

В проводимом с 1 апреля по 1 мая конкурсе могут принять участие учащиеся ДШИ «Вдохновение». По итогам творческого состязания среди участников будет отобрана работа, увеличенную копию которой (размер картины составит 5 метров на 2 метра) разместят на склоне у памятника «ДОТ» в канун великого праздника - Дня Победы. Обязательным условием конкурса является наличие на работе девиза «Zа наших! Zа Победу!».

Все участники конкурса будут отмечены памятными грамотами, а призеры - ценными подарками.

Стоит отметить, что историческое место - памятник Победы «ДОТ» - пользуется заслуженной популярностью у жителей и гостей города. А за последнее десятилетие попечительским советом была проделана масштабная работа по восстановлению, реконструкции и благоустройству этого комплекса. В юбилейном со дня Великой Победы 2020 году установлена памятная табличка. Именно вблизи такого исторического места и будет размещена работа - победитель конкурса «Zа наших! Zа Победу!».

Информационным партнером конкурса является городская газета «Встреча».