«Взвейтесь кострами, синие ночи!

Мы, пионеры, - дети рабочих.

Близится эра светлых годов.

Клич пионера: всегда будь готов!» Этот гимн нашего поколения был и остается с нами, в наших сердцах и памяти. Май 1966 года, школа №5, 4 «Г» класс - нас приняли в пионеры! Н.А.Ефремова - наш первый учитель, воспитатель, лоцман в мире букв и чисел, доброты и товарищества гордится нами. Весь учебный год мы учили правила поведения пионера, клятву пионера СССР «…вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться…» - эти слова проходили через сердце каждого ребенка. Мы гордились своим красным галстуком и званием пионера. А пионерская заповедь «Пионер - всем пример», пожалуй, определила и наши судьбы… Время неумолимо, мы практически потеряли друг друга, но… «Где-то за тем углом Детство вдаль бежит…» Игры нашего детства - лапта, «Казаки-разбойники», первый «заезд» на папином велосипеде, и книги, книги, книги… Школьная библиотека, библиотека ОМК… Мы вырастали в библиотеках, на примерах героев Л.Пантелеева, Л.Кассиля, А.Гайдара и, конечно, пионеров-героев Великой Отечественной войны. И всегда рядом с нами были наши уникальные педагоги. В.С. Ревицкая открыла для меня еще в 6-7 классе целый мир высокой поэзии и прозы, удивительный мир нашего родного языка. Позже нам суждено было встретиться с блестящим преподавателем Р.А. Мухиной. Ее знаменитые факультатив и литературный клуб в школе № 8 посещали дети со всего города. Мы узнавали великие имена русской литературы, которых не было в школьной программе. А благодаря урокам неповторимой И.З. Ососковой - нашего классного руководителя и наставника по жизни - уроки истории превращались в путешествия по странам и континентам, в глубины человеческой памяти, приобщая к мировой цивилизации. Детство мое, постой, Не спеши, погоди… И самое светлое, самое интересное и радостное в моем пионерском детстве - Детская хоровая студия «Дубна» и Ольга Николаевна Ионова. Здесь все для нас было первым - первые репетиции, первая поездка, первое выступление на ЦТ, первая пластинка с нашими голосами… 1966 год. Одесса. Пионерский лагерь «Мирный». Мы впервые выезжаем в певческий лагерь учить репертуар. Ежедневные репетиции, все более уверенное и стройное звучание наших голосов, музыкой и морем наполненные дни… Мы просыпаемся и засыпаем под звуки пионерского горна. В 12 лет все кажется значимым и серьезным - пионерские речёвки, строевой шаг, красный галстук и пилотка… 1967 год, ноябрь. Наш хор едет в Чехословакию! 7 ноября мы встречаем в несравненных, сказочных Карловых Варах. Несколько нереально прекрасных дней и сейчас кажутся сном. Как это стало тогда возможно, и спустя годы трудно понять. Талант и творческий энтузиазм Ольги Николаевны, настойчивость и целеустремленность зав. детским отделом ДК «Мир» А.С.Комковой и, несомненно, помощь и участие директора ОИЯИ Н.Н. Боголюбова… 1970 год, июнь. Крым. «Артек». Это, пожалуй, самое главное событие в жизни пионерки Ирины Комковой. С чем сравнить это непередаваемое чувство гордости: наша студия стала участником сводного хора - тысяча детей, 10 лучших хоровых коллективов нашей страны - и будет готовиться к выступлению во Дворце съездов на Международной конференции по эстетическому воспитанию детей (ЮНЕСКО). Лето в «Артеке» будет жить с ними, пока бьются наши сердца. Солнце, море, музыка и друзья… «Артековец сегодня - артековец всегда!» Наше уникальное детство было наполнено музыкой, добротой, прекрасным. Совпало все - время, город, люди… «На разных наречьях Дубна говорит, И народ ее счастлив и дружен…» Мы получили счастливую возможность не только жить, учиться, дружить и петь в неповторимой, юной и прекрасной Дубне, но и посещать концерты и спектакли на главных площадках страны - в Колонном зале Дома Союзов, Концертном зале им. П.И. Чайковского, Московской государственной консерватории, Государственном Кремлевском дворце съездов. Мы стояли на этих прославленных сценах в качестве исполнителей, соучастников великого действа - рождения мелодии, музыки, песни. В наших детских сердцах она звучала естественно и возвышенно, трепетно и правдиво - повинуясь малейшим движениям волшебных рук. Они словно прикасались к нашим душам, раскрывая, извлекая их них прекрасные и искренние чувства. Это руки волшебницы нашего детства - О.Н. Ионовой. Она была и остается нашим кумиром, нашим детством и юностью. И какие бы времена нам ни готовило будущее, в наших вечно юных пионерских душах будут жить главные ценности, заложенные удивительными людьми - воспитателями и учителями, - преданность и честность, доброта и сопереживание, неравнодушие и добросовестное служение Родине. Иметь мечту и упорно работать - вот что показывали своим примером наши педагоги. «Будь готов! - Всегда готов!» Ирина КОМКОВА (ЛЕОНОВИЧ), пионерка 60-х гг., член Совета дружины пионерской организации СШ №8 (1967-1971), ведущая ДХС «Дубна» (1968-1974), консультант при дирекции ОИЯИ