СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Память о победителях Печать
31.03.2022 00:00

В МФЦ Подмосковья совместно с Музеем Победы дали старт проекту «Лица Победы».

- Жители региона смогут передать в любом МФЦ области сведения  о своем родственнике - ветеране Великой Отечественной войны или герое тыла в базу данных Музея Победы, - сообщила вице-губернатор Московского региона Ирина Каклюгина.

Всенародный исторический депозитарий - это крупнейший архив, рассчитанный на хранение более 150 миллионов судеб. В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам.

Проект «Лица Победы» имеет международный статус: граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.
  		 
< Марта 2022 >
П В С Ч П С В
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)