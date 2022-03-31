В МФЦ Подмосковья совместно с Музеем Победы дали старт проекту «Лица Победы».

- Жители региона смогут передать в любом МФЦ области сведения о своем родственнике - ветеране Великой Отечественной войны или герое тыла в базу данных Музея Победы, - сообщила вице-губернатор Московского региона Ирина Каклюгина.

Всенародный исторический депозитарий - это крупнейший архив, рассчитанный на хранение более 150 миллионов судеб. В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам.

Проект «Лица Победы» имеет международный статус: граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.