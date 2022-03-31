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Наградили медалью Печать
31.03.2022 00:00

Андрей Трифонов, студент 1 курса структурного подразделения N3 Дмитровского техникума (бывший МОАТТ «Дубна») и алтарник храма Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны, награжден медалью «Федор Достоевский 200 лет» за вклад в развитие русской литературы. Медаль Андрей получил как номинант на премию «Поэт года 2021».

 

Торжественная церемония вручения учрежденных Российским союзом писателей национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» за 2021 год проходила 20 марта, накануне Всемирного дня поэзии, в Концертном зале правительства Москвы. Вручал медали президент Российского союза писателей Д.В. Кравчук.

Медаль учреждена Российским союзом писателей и по своему статусу является общественной наградой, вручаемой поэтам и писателям за вклад в развитие современной русской литературы.

Поздравляем Андрея со столь высоким признанием его творчества и желаем дальнейших успехов!

Подготовила

Людмила Петрова
  		 
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