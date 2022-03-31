Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» организовала акцию в поддержку жителей Донбасса и военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. К акции также присоединился резидент «ПРОМТЕХ-Дубна».

С первых дней спецоперации ее символом стала латинская буква Z, которая нанесена на российскую военную технику.

На площадке перед Конгресс-центром автомобилисты выстроили свои машины в форме буквы Z в поддержку военнослужащих российской армии и жителей Донбасса и Украины.

Спустя пару дней в ОЭЗ прошла еще одна акция. Концерт, проходивший в холле Конгресс-центра, был организован силами управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и коллективов ДК «Октябрь». В нем приняли участие народный хореографический коллектив «Калинка», фольклорный ансамбль «Вербочка», вокально-эстрадный коллектив «Зажигай», артисты театра эстрады «Парадигма» и солисты ДК.

От имени ОЭЗ «Дубна» начальник отдела стратегических инициатив Евгений Штейн поблагодарил творческий коллектив ДК, его руководителя Елену Иванову, художественного руководителя Наталью Шурыгину и режиссера мероприятия Яну Арзамасцеву за прекрасный концерт.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»