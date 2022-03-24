Десятки писем, написанных детской рукой и бережно свернутых в треугольные конверты, в ближайшие дни отправятся к своим адресатам – российским военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Поддержать дух наших солдат решили ученики и учителя школы №1 имени А.Я. Березняка, присоединившись к Всероссийской акции «Письмо солдату». Кроме того, ребята, их родители, педагоги и простые жители собрали уже немало продуктов, предметов первой необходимости для беженцев из Донбасса и Луганска. И сбор гуманитарной помощи, и тем более написание писем для солдат – дело добровольное, говорит директор школы №1 Александр Иванович Руденко. И желающих сделать благое дело в школе оказалось немало. Каждый день дети и взрослые (причем не только сотрудники школы, но и обычные горожане) несут продукты, сладости, предметы гигиены – все то, что поможет облегчить жизнь тех, кто попал сегодня в такую непростую ситуацию и находится вдалеке от дома. И даже в таких, казалось бы, изначально гуманных акциях, обязательно находится что-то, что еще глубже трогает за живое… Как, например, недавний случай, когда первоклассник, оставив сырок, который ему выдали на завтрак в школьной столовой, принес его в пункт сбора помощи... Разочаровывать малыша не стали (на пунктах сбора не принимают скоропортящиеся продукты) и обещали непременно передать лакомство детишкам из Донбасса. И дело, действительно, не в сырке и не в пачке риса или гречки. Дело в милосердии, отзывчивости, неравнодушии и искреннем стремлении помочь тем, кто сегодня так нуждается в нашей поддержке.