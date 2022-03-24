СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Повод сказать спасибо Печать
24.03.2022 00:00

День работников ЖКХ в России отмечается в третье воскресенье марта. В этом году праздник выпал на 20 марта. Так что в этот день представился хороший повод сказать спасибо всем, кто делает нашу жизнь комфортной, кто подает тепло, свет, воду и другие ресурсы в наши дома, обеспечивает на улицах, во дворах, в подъездах чистоту и порядок.

 

Накануне этой даты глава Дубны С.А. Куликов побывал в Производственно-техническом объединении городского хозяйства и поздравил коллектив с профессиональным праздником.

Сергей Александрович выразил слова признательности всем специалистам ПТО ГХ за ответственное и добросовестное отношение к делу, умение оперативно реагировать на самые сложные ситуации и вручил почетные грамоты и благодарственные письма Министерства ЖКХ Московской области и почетные грамоты главы городского округа лучшим работникам ресурсоснабжающей организации.

Подготовил Олег Квитко

Фото пресс-службы Администрации Дубны
  		 
< Марта 2022 >
П В С Ч П С В
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)