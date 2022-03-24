День работников ЖКХ в России отмечается в третье воскресенье марта. В этом году праздник выпал на 20 марта. Так что в этот день представился хороший повод сказать спасибо всем, кто делает нашу жизнь комфортной, кто подает тепло, свет, воду и другие ресурсы в наши дома, обеспечивает на улицах, во дворах, в подъездах чистоту и порядок.

Накануне этой даты глава Дубны С.А. Куликов побывал в Производственно-техническом объединении городского хозяйства и поздравил коллектив с профессиональным праздником.

Сергей Александрович выразил слова признательности всем специалистам ПТО ГХ за ответственное и добросовестное отношение к делу, умение оперативно реагировать на самые сложные ситуации и вручил почетные грамоты и благодарственные письма Министерства ЖКХ Московской области и почетные грамоты главы городского округа лучшим работникам ресурсоснабжающей организации.

Подготовил Олег Квитко

Фото пресс-службы Администрации Дубны