18 марта с Байконура успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «С.П. Королев» (СоюзМС21) и экипажем экспедиции МКС-67. В составе экипажа, как мы уже сообщали ранее, – наш земляк Сергей Корсаков из Кимр!

‍Впервые на МКС полетел экипаж, состоящий из трёх профессиональных российских космонавтов. Кроме того, впервые в истории все три члена экипажа – выпускники МГТУ имени Баумана - Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Олег Артемьев отправился в свой третий полет, для Дениса Матвеева и Сергея Корсакова это первая экспедиция на орбиту.

Друзья, родные, коллеги и сотни тысяч обычных россиян следят за полетом наших космонавтов. А те, в свою очередь, передают с МКС на Землю привет. Вот первое из сообщений нашего земляка, отправленное своим коллегам и друзьям:

- Два дня в космосе, полёт нормальный! Дорогие друзья, я рад приветствовать всех вас с Международной космической станции! Наш экипаж уже вовсю работает на её борту: исследования, эксперименты, физические упражнения и, конечно же, наблюдения за Землей (как в рамках экспериментов, так и лично для себя в свободное время).

Невесомость - самое необычное состояние, которое ни с чем не сравнимо... Особенно в тот момент, когда влетаешь через люк в станцию. А сама по себе МКС - очень огромный комплекс, но благодаря занятиям на тренажерах, как российского, так и американского сегментов, чувствуешь себя как дома, тебе всё знакомо до мелочей. Кроме самой невесомости…Остаёмся на связи!

Космонавтам предстоит выполнить ряд научных экспериментов, совершить несколько выходов в открытый космос, а также дооснастить российский сегмент станции и провести обслуживание бортовых систем. В космосе, как планируется, экипаж пробудет 195 суток.

Гордимся и болеем за наших!

Анна Сухая

Фото https://vk.com/roscosmos