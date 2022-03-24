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24.03.2022 00:00
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АО «Мособлэнерго» с начала года капитально отремонтировало 4 трансформаторные подстанции в Дубне.
На энергообъектах заменены изношенные трансформаторы. Работы продолжаются: по программе запланировано капитально отремонтировать 11 подстанций, расположенных на территории округа.
Обновление электросетевого оборудования проводится под контролем Министерства энергетики Московской области. Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется на проблемных территориях в 21 округе Подмосковья.