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24.03.2022 00:00

Глава Дубны Сергей Куликов держит на контроле работу по ямочному ремонту дорог. В весенний период с таянием снега, к сожалению, «обнажаются» и выбоины на дорогах. Так что своевременный ремонт в начале весны крайне необходим.

«Очередной сезон дорожных работ в Дубне стартовал три недели назад. Решили начать его с неотложного ямочного ремонта, параллельно проводим «инвентаризацию», - сообщил Сергей Александрович. - Обследуем дорожное полотно через систему СКПДИ, выявляем и фиксируем дефекты. Уже оцифровано 150 ям, 50 из них оперативно заделали.

 

Проехал по дорогам, где работы уже ведутся. А также осмотрел железнодорожные переезды. На ул. Энергетиков резиновый настил топорщится – переезд на обслуживании муниципалитета. На ул. Жолио-Кюри ямы на асфальте перед переездом, он находится в зоне ответственности РЖД. Дал задание в кратчайшие сроки привести эти участки в порядок.

В планах на 2022 год устранить более 900 ям и выбоин на наших дорогах. Как только откроются асфальтобетонные заводы, приступим к более активной стадии ямочного ремонта».

Подготовил Олег Квитко

Фото пресс-службы Администрации города
  		 
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