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Обсудили концепцию Печать
20.01.2022 08:18

16 января в ДК «Мир» ОИЯИ состоялось общественное обсуждение концепции ремонта и реконструкции Комсомольской набережной.

В мероприятии, организатором которого выступила Общественная палата города, приняли участие более 60 человек – глава города Сергей Куликов, представители депутатского корпуса, Общественной палаты Дубны и просто неравнодушные жители города.

 

Концепция предусматривает несколько этапов проведения работ в течение трех-четырех лет с внебюджетным финансированием. На первом этапе, который можно было бы начать уже в нынешнем году, предполагается ремонт треугольников и спусков к воде, расширение участка променада от бассейна «Архимед» до причала. Далее планируется благоустройство участка от причала до Ротонды, и завершающая часть - от Ротонды до водозабора.

В ходе дискуссии прозвучало большое количество замечаний и пожеланий, все они отражены в итоговом документе, который в ближайшие дни будет размещен в разделе «Общественная палата» на официальном интернет-портале www.naukograd-dubna.ru.
  		 
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