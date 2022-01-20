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Вакцинация – круглосуточно Печать
20.01.2022 08:18

В МСЧ №9 организована круглосуточная вакцинация против Covid-19. Записаться можно с 8:30 до 10:00 в кабинете 419 или по телефонам: 8 (496) 216-64-90 с 8:00 до 16:00; 8 (496) 214-62-15 с 16:00 до 8:00 следующего дня.

Прививочные кабинеты работают в двух поликлиниках Дубненской городской больницы: ул. Карла Маркса, 30, вход с ул. Володарского, и ул. 9 Мая, 7в, стр. 1. Предварительная запись осуществляется на портале госуслуг, в МФЦ и по телефону 122.

По коллективной заявке мобильная бригада ДГБ выезжает на предприятия и в организации, список желающих привиться нужно направить по электронной почте:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
  		 
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