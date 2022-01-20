Дольщикам проблемного дома на территории ЖК «Ривер Клаб» в Дубне (ул. Юркино, 43) будет выплачена компенсация. Такое решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства. Как сообщил председатель Наблюдательного совета заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, было рассмотрено 59 проблемных объектов, расположенных в 12 регионах России. Один дом будет достроен, по остальным 58 - люди, купившие жилье, получат денежное возмещение. Это касается 2165 дольщиков в Московской, Ростовской, Самарской, Орловской, Ивановской, Костромской, Омской областях, Республиках Башкортостан и Саха (Якутия), Ставропольском, Краснодарском и Пермском краях. На финансирование мероприятий планируется направить 9845 млн рублей.