Итоги ушедшего 2021 года подвели участники российско-словенского проекта «Мосты дружбы» на состоявшейся видеоконференции, в которой, помимо постоянных участников с российской стороны, приняли участие заместитель главы администрации Дубны Максим Тихомиров и благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич.

Международный проект существует уже более десяти лет. Прошедший год, несмотря на действующие ограничения, был насыщен совместными событиями. Так, впервые был проведен киберспортивный турнир, посвященный 80-летию Дня сопротивления, отмечаемого в Словении. Участники проекта поддержали идею ежегодного проведения подобного турнира с привлечением большего количества ребят из Словении, России и, возможно, Италии. При этом сценарий предложенной участникам игры должен носить исторический характер (например, освобождение города Триест югославскими партизанами).

С оптимизмом участники проекта отметили, что за прошедший год существенно продвинулись планы по экономическому сотрудничеству двух городов и двух стран. Значительную роль в установлении таких связей оказывает Особая экономическая зона «Дубна» (Россия) и Государственное агентство «Спирит» (Словения). Так, за прошедший год состоялось несколько конференций с участием ОЭЗ «Дубна» и «Спирит», в которых также приняли участие представители Правительства Московской области, Министерства промышленности и инвестиций МО.

Словенская сторона выразила желание в проведении выставки икон дубненской иконописной мастерской. Это желание наших друзей поддержал протоиерей Павел Мурзич. Желание помочь в проведении такого серьезного культурно-исторического мероприятия выразил Первый секретарь Посольства России в Словении Юрий Проскурников. Существующий между городами проект традиционно получает поддержку Посольства РФ в Словении и лично посла Т.Р. Эйвазова. Напомним, что в 2020 году участники проекта с российской и словенской сторон были награждены благодарностями Посольства России в Словении.

Приятной неожиданностью для словенских коллег стал подарок, который преподнес участник проекта директор школы искусств «Вдохновение» А.В. Пасько. Прекрасный календарь с иллюстрированными русскими пословицами, который подготовил Александр Владимирович, в скором времени доставят словенским друзьям, он будет напоминать им о России.

В заключение конференции руководитель международного проекта Т.В. Карягин поблагодарил всех участников за желание и возможность бескорыстно в нём участвовать и выразил надежду на укрепление действующих связей и развитие экономических отношений между двумя городами и странами.

Анна СУХАЯ

Фото Анастасии Лимониной