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Выплаты – на приобретение жилья Печать
13.01.2022 08:25

Глава Дубны Сергей Куликов в первый рабочий день нового года вручил нескольким семьям дубненцев свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения либо строительства жилья.

В семье Лозовых шесть человек, в семье Сазоновых – пятеро, в семьях Фоминых, Аксеновых, Парахиных, Никулиных и Лебедевых – по трое. Теперь у них есть возможность купить квартиру или построить дом на территории Московской области, срок действия сертификата – семь месяцев.

 

Нуждающимися в жилых помещениях три молодые семьи были признаны в 2019 году, еще три – в 2020-м и одна – в 2021-м. Участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» они стали в прошлом и позапрошлом годах.

Общая сумма предоставляемой социальной выплаты для всех семей превышает 12 млн рублей, в том числе 1,8 млн – из федерального бюджета, по 5,2 млн – из регионального и городского бюджетов.

Напомним, реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и муниципальной программы «Жилище».

Фото пресс-службы администрации города
  		 
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