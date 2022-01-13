8 января дирекция ОИЯИ сделала медикам Дубны новогодний подарок - более 250 приглашений на спектакль «Лебединое озеро» на сцене Дома культуры «Мир». Эта праздничная инициатива призвана поддержать роль ОИЯИ как одного из ведущих градообразующих предприятий, чьим ключевым приоритетом является социальная ответственность. Решение Института подарить врачам города красивую новогоднюю сказку дало возможность не только отметить высококлассную работу дубненских медиков, но и выразить руководству, а также всем без исключения звеньям персонала МСЧ-9 и Дубненской городской больницы искреннюю и глубокую благодарность от всего многонационального коллектива ОИЯИ. Объединенный институт высоко ценит самоотверженные усилия медиков, которые в сложные времена пандемии, несмотря на все трудности, продолжают спасать жизни и заботиться о здоровье горожан. «Начался новый год. Весь мир, вся страна и каждый из нас живет и работает в условиях бесконечно меняющихся вызовов и испытаний. Это время требует быстрых и при этом очень точных и взвешенных решений. Опора на профессионализм и командную работу особенно важна сегодня в сфере медицины. Я без всякого преувеличения хочу сказать: мы восхищаемся профессиональным подвигом врачей в период пандемии. Медицинские работники проявили столько сострадания и отзывчивости, самообладания, душевной стойкости и человечности. Ваш профессионализм помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь. Пусть все сложности и трудности на пути дадут бесценный опыт и практику медикам, а ежедневный ответственный труд врачей принесет здоровье пациентам. Счастья, мира и добра вам и вашим близким!», - отметил академик РАН, директор ОИЯИ Григорий Трубников. От имени дирекции ОИЯИ к собравшимся в ДК «Мир» медицинским работникам Дубны обратился председатель Совета депутатов, руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов. Он поздравил медиков с Новым годом, пожелав им на время забыть о своей работе, отдохнуть и провести время с родными и близкими. Выразив надежду, что эмоции от балета останутся с медиками на весь следующий год и придадут новые силы, Андрей Тамонов отметил, что сейчас врачи и медицинские работники переживают непростое время, спасая жизни, совершая каждый день трудовой подвиг. В завершение своей речи Андрей Владимирович подчеркнул: «Мы всегда будем уверены, что у нас надежный тыл, и вы поможете в самой сложной ситуации». Балет c участием солистов ведущих театров России представил на сцене Дома культуры «Мир» ОИЯИ «Новый классический балет» - коллектив, соединяющий в себе элементы блестящего классического танца с новыми подходами и концепциями. Спектакль вызвал восторженные эмоции у дубненской публики. Своими впечатлениями после спектакля поделились несколько медицинских работников. Дьяконова Елена Георгиевна, врач акушер-гинеколог родильного дома: «Спектакль вызвал большой интерес. Выдающаяся музыка. Прекрасные исполнители. Легкость. Музыка очаровывает. Радует, что администрация ОИЯИ оказала внимание скромным медикам. Приятно было услышать искренние слова благодарности. Спасибо большое. Многие, как и я, пришли после дежурства посмотреть замечательную сказку. Это праздник!». Попов Олег Петрович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации, и Попова Наталья Александровна, заведующая женской консультацией МСЧ-9: «Замечательный спектакль! Встреча с классикой никогда не подводит! Жаль, что в нашей жизни это не так часто случается. Спасибо организаторам за чудесный вечер!». Акушерки Александра и Юлия, медсестра Юлия: «Отличный спектакль. Благодарим организаторов за подаренную возможность увидеть балет «Лебединое озеро». Впечатления от спектакля добавили праздничного настроения! Еще раз спасибо!». Ким Марина Геннадьевна, микропедиатр роддома: «Чудесный вечер, прекрасный балет! Порадовало всё! Красивые коридоры Дома культуры, великая музыка, великолепная игра артистов балета, шикарные костюмы! Праздничное волшебное настроение создано! Благодарим от души!». Подготовила Элеонора ЯМАЛЕЕВА совместно с пресс-службой ОИЯИ