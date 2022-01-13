19 января православные христиане отмечают праздник Святого Богоявления или Крещение Господне. 18 и 19 января во всех храмах Дубны пройдут Божественные литургии, чин великого освящения воды и раздача святой воды.

ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

(Дубна, Церковный проезд, 1)

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

8:00 - Часы. Великая вечерня. Литургия Василия Великого.

11:00 - Великое освящение воды. Раздача святой воды.

19 января Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

8:40 - Часы.

09:00 - Литургия.

11:00 - Великое освящение воды. Раздача святой воды.

ХРАМ ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

(Дубна, ул. Ратмино, 49)

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

8:00 - Часы, Великая вечерня. Литургия Василия Великого. Великое освящение воды. Раздача святой воды.

17:00 - Всенощное бдение.

23:00 - Великое освящение воды.

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господне

8:30 - Божественная литургия.

ХРАМ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(Дубна, ул. Макаренко, 42)

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

8:00 - Божественная литургия. По окончании литургии Великое освящение воды. Раздача святой воды. Храм будет открыт с 8:00 до 1:00 ночи.

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господне

8:00 - Божественная литургия. По окончании литургии Великое освящение воды. Раздача святой воды. Храм будет открыт с 8:00 до 22:00.

ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА

(Дубна, ул. Приборостроителей, 2 А)

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

8:50 -Исповедь.

9:00 - Часы. Вечерня. Божественная литургия. Чин Великого освящения воды. Раздача святой воды.

16:50 - Исповедь. Всенощное бдение. Раздача святой воды.

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господне

8:40 - Исповедь.

9:00 - Литургия с чином Великого освящения воды. Раздача святой воды.

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ, ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

(Дубна, ул. Приборостроителей, 1)

18 января - Навечерие Богоявления

8:30 - Часы. Вечерня. Литургия. Великое освящение воды. Раздача святой воды.

17:00 - Всенощное бдение.

19 января - Святое Богоявление.

Крещение Господне

8:30 - Божественная литургия. Великое освящение воды. Раздача святой воды.

Как сообщили в администрации города, в Дубне будет организовано два места для крещенских купаний – в Парке семейного отдыха и в Ратмино на реке Дубне. На территории храма Смоленской иконы Божией Матери купель традиционно установят внутри храма-крестильни Святой блаженной Ксении Петербуржской.

В 23:00 начнется освящение иорданей. Окунуться в прорубь дубненцы смогут в ночь с 18 на 19 января с 23:15 до 3:00, а также 19 января с 11:00 до 16:00. В полдень 19 января на озере состоится водосвятный молебен.

В этом году крещенские купания будут проходить с соблюдением социальной дистанции. У мест купания будут организованы сходы к воде, тёплые места для переодевания и горячий чай. Также будет организовано дежурство специальных бригад спасателей, сотрудников полиции и медицинских работников.