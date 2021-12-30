Победу сразу в двух номинациях на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой эффективности» одержало АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка». Два победных кубка и благодарность за подписью губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева вручили на днях представителям предприятия в Доме правительства Московской области, где проходила торжественная церемония награждения победителей. Теперь ГосМКБ «Радуга» (является членом Союза машиностроителей России и входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), как и еще нескольким подмосковным предприятиям, занявшим первые места в других номинациях, предстоит побороться за победное место на всероссийском этапе конкурса, рассказал заместитель генерального директора дубненского предприятия А.А. Усов. Он подчеркнул, что победа ГосМКБ красноречиво свидетельствует о высоком уровне социальной стабильности на предприятии и социальной защищенности его работников. «Радуга» участвовала в конкурсе сразу в двух номинациях - «Развитие кадрового потенциала» и «Развитие социального партнерства», отметила Н.Е.Седова, руководитель отдела кадров предприятия. «Участников по всем номинациям было очень много, только наша заявка была пятисотая с лишним, а вот победителей – мало, в каждой номинации по три места», - подчеркнула она. А оттого победа ГосМКБ «Радуга» еще более значима и весома. Впрочем, в том, что ГосМКБ является лидером в области социального партнерства среди сотен предприятий нашего региона, сомневаться не приходится. И если говорить о наших весомых плюсах, сыгравших свою роль при подведении итогов конкурса, то это, конечно же, эффективная и всеобъемлющая работа с молодежью на предприятии и забота о ветеранах. Причем, проводится она как в первом, так и во втором случаях, уже много лет. Для молодых и высококвалифицированных специалистов на предприятии предусмотрены, например, беспроцентные ссуды на приобретение жилья, материальные выплаты на бракосочетание, рождение ребенка, компенсируется в размере 50 процентов оплата за детсад. Плюс к этому – абонементы на спортивные и тренировочные площадки, в бассейн, возможность участвовать во всех мероприятиях, проводимых по линии профсоюзной организации. Что касается заботы о ветеранах, то тут и вовсе своя, можно сказать, уникальная для региона история. Все ветераны боевых действий и труженики тыла, работавшие в свое время на «Радуге», получают ежемесячные выплаты от предприятия (в размере 10 000 и 5 000 соответственно), которые для них установлены пожизненно. Я уже не говорю про подарки и выплаты к праздникам. Например, ко Дню Победы в прошлом году всем участникам Вов были приобретены ценные подарки, бытовая техника, а в этом установлена выплата в размере 50 000 рублей. И это постоянная работа, которая ведется на предприятии уже не первый десяток лет. Награждение представителей ГосМКБ «Радуга» провели первый заместитель министра МО Н.Е. Ускова, председатель Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» В.В.Кабанова и заместитель директора исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников и предпринимателей В.А. Муренков. Они отметили высокие достижения дубненского предприятия в области социального партнерства и кадровой политики и пожелали успешного участия во всероссийском этапе конкурса. Анна Сухая