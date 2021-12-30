На новогоднем приеме главы, проходившем в Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна», чествовали горожан, добившихся побед и успехов в уходящем году. Но прежде на большом экране состоялся показ фильма об основных достижениях и итогах 2021-го. Они были в науке, образовании, медицине, в культуре и искусстве; высокие результаты показали предприятия, учреждения, успешной была реализация благотворительных проектов. И награды от главы города С.А. Куликова, врученные нашим горожанам, – это очередное свидетельство признания их заслуг.

В номинации «Научные свершения года» отмечен Объединенный институт ядерных исследований во главе с директором Г.В.Трубниковым.

Номинация «Высота года» присуждена коллективу АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» во главе с генеральным директором В.Н. Трусовым за высокие достижения в области ракетостроения.

Как «Инвестиционная площадка года» отмечено АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и его генеральный директор А.В. Афанасьев за вклад в развитие инвестиционной привлекательности города Дубны.

В других номинациях отмечены:

- «Инновационная технология года» - АО НПО «Криптен», директор А.Л. Лисовский и руководитель группы разработчиков А.В. Смирнов.

- «Инфраструктурный проект в сфере образования» - А.А.Степаненко, заместитель главы администрации.

-«Строительная компания года» ООО «Вея – строй», учредитель С.С. Смбатян.

-«Восходящие IT- звезды года» - Даниил Андреев и Михаил Мурунов за победу в XIII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/2021».

- «Студенческий успех года» - Валерий Фердерер за победу во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход».

- «Эффективность. Стабильность. Мастерство» - начальник управления народного образования администрации С.А. Жаленкова и начальник отдела общего образования управления народного образования Н.М.Минаева.

- «Учитель года»- С.И. Цедилин, учитель английского языка школы №5 за победу на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года».

- «Воспитатель года» - А.А. Акиндинова, воспитатель ДОУ №30 «Малыш» за победу на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года».

- «Дошкольное учреждение года» ДОУ «Созвездие» - директор Е.В. Велякова за победы в федеральных и региональных конкурсах.

- «Мастер дополнительного образования» - С.Н. Протасов, педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Дубны «Центр дополнительного образования «Дружба». Три года подряд обучающиеся объединения «Образовательная робототехника» под его руководством со значительным отрывом побеждают в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia - 2021)» Московской области. В 2021 году команда приняла участие в отборочных соревнованиях финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и вошла в пятерку лучших в стране. Также команда учащихся Центра «Дружба» под руководством Сергея Николаевича в 2021 году стала победителем Чемпионата России.

- «Тренер года» - Н.Г.Маркова, тренер отделения художественной гимнастики МАУ СШ «Дубна» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта города Дубны, подготовку кандидатов в мастера спорта и чемпионов в области художественной гимнастики.

- «Тренер года» - Н.Н. Малышев – тренер по борьбе самбо МАУ СШ «Дубна» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта города Дубны, многолетнюю плодотворную работу и за воспитание мастеров спорта и чемпионов.

- «Спортсмен года» - Михаил Спориш, борьба самбо.

- «Триумф года» - О.И. Миронова, Хоровая школа мальчиков и юношей Дубна - за блестящую победу во Всероссийском хоровом фестивале-конкурсе.

- «Лидер в здравоохранении» - Т.И. Тарасюк, заведующий отделением абдоминальной терапии ДГБ; В.В. Викулов, заведующий урологическим отделением; А.В. Донской, заведующий отделением травматологии и ортопедии.

- «Здоровый старт года» - И.И. Ларионова – и.о. начальника ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России за блестящее начало в управлении учреждением в области здравоохранения и с надеждой на добрые преобразования.

- «Инфраструктурный проект в сфере здравоохранения» - Д.А. Лазарев и Е.В.Лазарева, за успешную реконструкцию здания и оснащения новой клиники ДНК.

- «Активная жизненная позиция» - И.В. Прох за реализацию социально-значимых проектов, за сохранение и приумножение городских традиций; Р.Ю. Гуляева, член Общественной палаты города; П. Номоконов, общественный активист.

- «Лучший подъезд года» - председатель ТСЖ на ул. Моховой О.В. Крутовская.

- «Туристический успех года» - Н. Р. Донцова, генеральный директор ООО «Интел-тур»; О.В. Кошелева, компания «Дубна-тур».

- «Пульс города» - команда телеканала «Дубна», директор У.А. Фомичева.

- «Юное дарование года» - Егор Мищенко, учащийся СШ «Дубна», секция шахматы за победу в 54-м чемпионате Дубны по шахматам.

Благодарственное письмо Губернатора Московской области «За многолетнюю плодотворную деятельность и успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения» вручено Н.В. Михалевой, учителю математики гимназии №11.

Благодарственное письмо Московской областной Думы «За многолетний плодотворный труд и высокое педагогическое мастерство» вручено Л.В. Костюченко, преподавателю Детской школы искусств «Рапсодия».

Знак Московской областной Думы «За верность Подмосковью» - удостоен В.П. Николаев, депутат Совета депутатов Дубны.

После церемонии награждения в холле прошла Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Первым с празднично украшенной елки шар с пожеланием снял глава города Сергей Александрович Куликов. В нем – желание юного дубненца побывать на футбольном матче «Спартак» – ЦСКА. Гендиректор ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка В.Н. Трусов узнал о новогоднем желании другого мальчишки – получить в подарок конструктор «Лего».

Получить в подарок игрушки, книги, обучающие и развивающие наборы и многие другие желания загадывали дубненские детишки. Все их мечты будут исполнены.

Присоединиться к благотворительной миссии «Елка желаний» может каждый, выбрав адресата на ёлке в администрации Дубны или на сайте елкажеланий.рф.

Подготовила

Людмила Петрова

Фото пресс-службы администрации Дубны