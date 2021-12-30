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На новогоднем приеме главы, проходившем в Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна», чествовали горожан, добившихся побед и успехов в уходящем году. Но прежде на большом экране состоялся показ фильма об основных достижениях и итогах 2021-го. Они были в науке, образовании, медицине, в культуре и искусстве; высокие результаты показали предприятия, учреждения, успешной была реализация благотворительных проектов. И награды от главы города С.А. Куликова, врученные нашим горожанам, – это очередное свидетельство признания их заслуг.
В номинации «Научные свершения года» отмечен Объединенный институт ядерных исследований во главе с директором Г.В.Трубниковым.
Номинация «Высота года» присуждена коллективу АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» во главе с генеральным директором В.Н. Трусовым за высокие достижения в области ракетостроения.
Как «Инвестиционная площадка года» отмечено АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и его генеральный директор А.В. Афанасьев за вклад в развитие инвестиционной привлекательности города Дубны.
В других номинациях отмечены:
- «Инновационная технология года» - АО НПО «Криптен», директор А.Л. Лисовский и руководитель группы разработчиков А.В. Смирнов.
- «Инфраструктурный проект в сфере образования» - А.А.Степаненко, заместитель главы администрации.
-«Строительная компания года» ООО «Вея – строй», учредитель С.С. Смбатян.
-«Восходящие IT- звезды года» - Даниил Андреев и Михаил Мурунов за победу в XIII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/2021».
- «Студенческий успех года» - Валерий Фердерер за победу во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход».
- «Эффективность. Стабильность. Мастерство» - начальник управления народного образования администрации С.А. Жаленкова и начальник отдела общего образования управления народного образования Н.М.Минаева.
- «Учитель года»- С.И. Цедилин, учитель английского языка школы №5 за победу на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года».
- «Воспитатель года» - А.А. Акиндинова, воспитатель ДОУ №30 «Малыш» за победу на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года».
- «Дошкольное учреждение года» ДОУ «Созвездие» - директор Е.В. Велякова за победы в федеральных и региональных конкурсах.
- «Мастер дополнительного образования» - С.Н. Протасов, педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Дубны «Центр дополнительного образования «Дружба». Три года подряд обучающиеся объединения «Образовательная робототехника» под его руководством со значительным отрывом побеждают в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia - 2021)» Московской области. В 2021 году команда приняла участие в отборочных соревнованиях финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и вошла в пятерку лучших в стране. Также команда учащихся Центра «Дружба» под руководством Сергея Николаевича в 2021 году стала победителем Чемпионата России.
- «Тренер года» - Н.Г.Маркова, тренер отделения художественной гимнастики МАУ СШ «Дубна» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта города Дубны, подготовку кандидатов в мастера спорта и чемпионов в области художественной гимнастики.
- «Тренер года» - Н.Н. Малышев – тренер по борьбе самбо МАУ СШ «Дубна» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта города Дубны, многолетнюю плодотворную работу и за воспитание мастеров спорта и чемпионов.
- «Спортсмен года» - Михаил Спориш, борьба самбо.
- «Триумф года» - О.И. Миронова, Хоровая школа мальчиков и юношей Дубна - за блестящую победу во Всероссийском хоровом фестивале-конкурсе.
- «Лидер в здравоохранении» - Т.И. Тарасюк, заведующий отделением абдоминальной терапии ДГБ; В.В. Викулов, заведующий урологическим отделением; А.В. Донской, заведующий отделением травматологии и ортопедии.
- «Здоровый старт года» - И.И. Ларионова – и.о. начальника ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России за блестящее начало в управлении учреждением в области здравоохранения и с надеждой на добрые преобразования.
- «Инфраструктурный проект в сфере здравоохранения» - Д.А. Лазарев и Е.В.Лазарева, за успешную реконструкцию здания и оснащения новой клиники ДНК.
- «Активная жизненная позиция» - И.В. Прох за реализацию социально-значимых проектов, за сохранение и приумножение городских традиций; Р.Ю. Гуляева, член Общественной палаты города; П. Номоконов, общественный активист.
- «Лучший подъезд года» - председатель ТСЖ на ул. Моховой О.В. Крутовская.
- «Туристический успех года» - Н. Р. Донцова, генеральный директор ООО «Интел-тур»; О.В. Кошелева, компания «Дубна-тур».
- «Пульс города» - команда телеканала «Дубна», директор У.А. Фомичева.
- «Юное дарование года» - Егор Мищенко, учащийся СШ «Дубна», секция шахматы за победу в 54-м чемпионате Дубны по шахматам.
Благодарственное письмо Губернатора Московской области «За многолетнюю плодотворную деятельность и успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения» вручено Н.В. Михалевой, учителю математики гимназии №11.
Благодарственное письмо Московской областной Думы «За многолетний плодотворный труд и высокое педагогическое мастерство» вручено Л.В. Костюченко, преподавателю Детской школы искусств «Рапсодия».
Знак Московской областной Думы «За верность Подмосковью» - удостоен В.П. Николаев, депутат Совета депутатов Дубны.
После церемонии награждения в холле прошла Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Первым с празднично украшенной елки шар с пожеланием снял глава города Сергей Александрович Куликов. В нем – желание юного дубненца побывать на футбольном матче «Спартак» – ЦСКА. Гендиректор ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка В.Н. Трусов узнал о новогоднем желании другого мальчишки – получить в подарок конструктор «Лего».
Получить в подарок игрушки, книги, обучающие и развивающие наборы и многие другие желания загадывали дубненские детишки. Все их мечты будут исполнены.
Присоединиться к благотворительной миссии «Елка желаний» может каждый, выбрав адресата на ёлке в администрации Дубны или на сайте елкажеланий.рф.
Подготовила
Людмила Петрова
Фото пресс-службы администрации Дубны