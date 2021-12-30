Горсовет

Последнее в этом году заседание Совета депутатов состоялось 23 декабря в очно-дистанционном режиме.

Сразу три пункта повестки дня касались бюджетной сферы. По всем получены положительные заключения Контрольно-счетной палаты города.

Первый и основной вопрос – принятие бюджета города Дубны на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В документ внесены дополнения в соответствии с недавно принятым областным бюджетом, а также предложения, поступившие в процессе работы над бюджетом и во время публичных слушаний 29 ноября.

- С учетом уточнений и перераспределения бюджетных ассигнований, в большинстве своем – целевых, городская казна на следующий год сохранила профицитность. Пожеланий, которые хотелось бы реализовать, более 100, на это потребуется 250-300 миллионов рублей. Будем расставлять приоритеты и изыскивать средства в ходе бюджетных корректировок, направлять на эти цели деньги, полученные в результате экономии на торгах или при увеличении поступлений из области, – сказал председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгений Углов.

Основные характеристики бюджета города на 2022 год: общий объем доходов – 3 137 026,52 тыс. рублей, расходов – 3 121 702,80 тыс. рублей; профицит – 15 323,72 тыс. рублей.

Второй вопрос – корректировки бюджета 2021 года и планового периода 2022 и 2023 годов. Они коснулись 12 муниципальных программ, а также муниципального долга, размер которого удается планомерно снижать. Объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга города Дубны на 2021 год составил 25 531 000 рублей.

Завершая финансовую тему, депутаты приняли к сведению отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года: по доходам в сумме 1 864 789,08 тыс. рублей и расходам 1 769 958,66 тыс. рублей; профицит 94 830,42 тыс. рублей.

Продолжительную дискуссию вызвал проект решения о коэффициентах Км, учитывающих местоположение земельного участка, и корректирующих коэффициентах Пкд, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки в Дубне.

Коэффициент Км, по некоторым оценочным зонам, был уточнен в размере 1, что соответствует положениям областного закона о минимальном значении коэффициента, который устанавливается от 1 до 10. В будущем году планируется установление новых значений коэффициента Км по оценочным зонам на основе независимой оценки.

Корректирующий коэффициент Пкд был установлен к коэффициентам, учитывающим вид разрешенного использования земельного участка, установленным приложением к настоящему закону Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» в размере от 1 до 3.

Например, по видам разрешенного использования земельных участков, в том числе, под жилую застройку, комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, выставочно-ярмарочную или развлекательную деятельность, размещение рекламных конструкций, Пкд равен трем. А под объекты бытового или ветеринарного обслуживания, дорожного сервиса, охранной деятельности, предпринимательства Пкд – 1,5.

Председатель Контрольно-счетной палаты Дубны Надежда Каприна проанализировала ситуацию по действующим договорам аренды с новыми коэффициентами и рекомендовала уточнить прогнозные показатели бюджета при принятии проекта решения – депутаты поддержали.

С установленными значениями коэффициентов можно ознакомиться после публикации решения Совета депутатов в официальном печатном издании «Вести Дубны» и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна www.naukograd-dubna.ru.

Также одобрены ходатайства о награждении почетными грамотами Совета депутатов:

- генерального директора ООО «Промышленная компания «Экомебель» Татьяны Григорьевны Захаровой;

- начальника Управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры Администрации городского округа Владимира Вячеславовича Шуренкова.

Благодарностью Совета депутатов отмечены 15 сотрудников ПК «Экомебель» и 11 преподавателей Детской музыкальной школы.

В финальной части заседания утвержден План нормотворческой работы Совета депутатов на I квартал 2022 года.

В Разном выступил председатель Молодежного парламента при Совете депутатов Дубны Ярослав Завидный с информацией о деятельности за полгода. Приятно отметить, что по итогам первого рейтинга, сформированного Московским областным молодежным парламентом, Дубна входит в ТОП-10 и занимает восьмую позицию.

Напомним, что в Совет депутатов можно обратиться по телефону 218-05-15, доб. 238 и 239, или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

По информации Совета депутатов г.о.Дубна