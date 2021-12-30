26 декабря в домах дубненцев (левый берег и частично правобережная часть города) отключили электричество. Как выяснилось позже, произошла авария на сетях. Восстановить электроснабжение удалось достаточно оперативно.

Как сообщили в администрации города, в 15:15 на пульт дежурного Системы-112 поступило сообщение об отключении электроэнергии в левобережной части Дубны и частично на правом берегу. Полностью справиться с последствиями короткого замыкания на воздушной линии 110 кВ на входе в город (Россети) и возгорания на трансформаторной подстанции ДМЗ специалистам удалось к 22:00.

Под отключение попало 36 тысяч человек, 111 жилых и 90 частных домов. Мособлэнерго, ПТО ГХ и городские коммунальные службы смогли достаточно оперативно наладить подачу в дома электричества, воды и отопления. Уже к 17:00 практически во все дома на Большой Волге и в Левобережье электроэнергия была подана. Без электричества оставались только три дома на улице Тверской (дома №№10, 22а и 24) и частные дома в СНТ.

Дома на Тверской удалось подключить к электроэнергии к 21:00, после чего в них начались пуско-наладочные работы по подаче воды и отопления. А вот в частные дома, расположенные в СНТ, электричество удалось восстановить только к 22:00.

Глава города Сергей Куликов выразил благодарность ГосМКБ «Радуга», ДМЗ и ОЭЗ «Дубна» и всем службам, принимавшим участие в ликвидации аварии, за оперативность и слаженность в работе. А жителям - за терпение и понимание ситуации.

Подготовила Людмила Петрова

Фото https://vk.com/official_dubna