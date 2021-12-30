Общественная палата Дубны приглашает дубненцев принять участие в общественном обсуждении проекта ремонта и реконструкции Комсомольской набережной, которое состоится 16 января 2022 года в 16:00 в большом зале ДК «Мир».

Проект ремонта и реконструкции предусматривает работы по архитектурно-художественному оформлению «треугольников», расширению променада, ремонту пешеходных дорожек, установке малых архитектурных форм, современной парковой мебели и нового освещения. Особое внимание будет уделено сохранению зелёных насаждений. Также предусмотрена возможность обустройства велодорожки у кромки воды и создание летнего кинотеатра под открытым небом.

Более подробно с предложенным для обсуждения проектом и его визуализацией можно ознакомиться по ссылке: http://naukograd-dubna.ru/article/remont-i-rekonstruktsiya-komsomolskoj-naberezhnoj-305404.

Модератором общественного обсуждения выступит Волков Егор Николаевич – председатель Комиссии Общественной палаты г.о. Дубна по развитию гражданского общества, межнациональных отношений, информационной политике и открытости власти.

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