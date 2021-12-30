Конкурс на лучшую елочную игрушку в эти дни проходит на ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка. Участвуют в нем дети и внуки сотрудников предприятия.

Желающих своими руками создать новогоднее украшение оказалось настолько много, что профкому ГосМКБ пришлось в срочном порядке покупать еще одну елку. Теперь двух лесных красавиц украшают более 80 игрушек ручной работы.

К проведению конкурса подошли очень серьезно: составили Положение, определили критерии, по которым следует оценивать конкурсантов и их новогодние работы. А началось все с идеи областной организации профсоюзов провести конкурс детской новогодней игрушки среди предприятий области. Ну а как тут создать и выбрать лучшую новогоднюю игрушку, не проводя свой, внутренний, конкурс.

Организацией его занялась детская комиссия в лице Усени Риммы Ахматзакиевны, Барановой Натальи Александровны и Мубиновой Асии Анатольевны. Они провели огромную организационную работу, предусмотрев каждую мелочь, начиная от документации до приобретения призов для участников и победителей.

Вначале все игрушки хотели выставить на стол, но когда участники, а точнее, их бабушки, дедушки, мамы и папы начали приносить работы – поняли, что надо ставить елку. Появилась первая елка. Но желающих проявить себя в предновогоднем творчестве оказалось так много, что пришлось срочно покупать вторую. Но и она полностью оказалась увешена игрушками.

Интрига на предприятии сохранялась всю предновогоднюю неделю: сотрудники, любовавшиеся детскими работами, гадали: какая же игрушка станет лучшей?! А в понедельник на встрече коллектива с генеральным директором предприятия В.Н. Трусовым были объявлены итоги конкурса.

Первое место в возрастной группе от 4 до 6 лет занял Артем Стенников со своей игрушкой «Елочка-светофор». Победителем в возрастной группе от 7 до 9 лет стала Алена Клочкова и ее игрушка в виде светящейся ракеты «Вперед, космические путешественники!». Лучшей среди работ ребят в возрасте от 10 до 12 лет признана работа Влада Пальникова с зимним названием «Снеговик». И, наконец, первое место в возрастной категории от 13 до 15 лет заняла работа «Вечера на хуторе» Кирилла Борисова.

Всех участников наградили сладкими подарками и небольшими сувенирами, а победители еще получили сертификаты в магазин «Трям». Четыре работы победителей будут отправлены на региональный конкурс елочной игрушки, который проводит Московский областной комитет профсоюзов. Надеемся, что и в области творчество дубненских ребят найдет признание.

Анна Сухая

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