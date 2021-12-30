Накануне Нового года в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья было жарко, весело, ярко и громко от веселья и молодого задора. Для обучающихся Дмитровского техникума СП №3 Дубна подготовка к встрече Нового года началась с интерактивной развлекательно-познавательной программы «Новый год к нам мчится».

Кто весь год старательно и хорошо учился, тот умеет и развлекаться, отдыхать, поднять настроение не только себе, но и товарищам. Народная мудрость оправдала себя и в этот раз.

Вспомнили знаменательные, запоминающиеся события уходящего года и страны, где они происходили. Угадать по картинкам застрявший и перекрывший движение в Суэцком канале сухогруз, южнокорейскую игру в «кальмара» или уличный видеоурок гимнастики на фоне военного переворота в Бирме-Мьянме казалось непросто. Но наши знатоки Интернета быстро определили происходящее и место действия.

Что ребята знают об истории праздников Рождество и Новый год? Небольшая викторина показала хороший уровень осведомлённости. И новые, незнакомые ранее факты пополнят копилку знаний и расширят общий кругозор. Интересно было узнать, как празднуют Новый год в разных странах. Венгры, испанцы, финны, колумбийцы – все, как и русские, имеют свои новогодние обычаи, праздничные блюда, свои пожелания.

Ёлок много не бывает. Вот и девушки из техникума решили проявить мастерство дизайнеров и нарядили своих однокурсников в мишуру и игрушки. «Ёлочки» получились блестящие, на загляденье и на радость всем. Именно одна из них стала ведущей в игре хоровод-жмурки. Угадать на кого показываешь с завязанными глазами на расстоянии вытянутой руки нелегко, даже если тебе топают, хлопают, мяукают, кукарекают, рычат.

Какой же праздник без главного новогоднего волшебника и подарков? На зов и аплодисменты вышел Дед Мороз с мешком. Эрудиция, ловкость, креативность и коммуникабельность были поощрены подарками. Их хватило всем. Но самым дорогим подарком для ребят станут приятные воспоминания, хорошее настроение и сплочённость не только в учёбе, но и в праздничном совместном досуге. Даже те, кто учится от дома вдалеке, не лишились ощущения семейного тепла, уюта и радости.

Алла Соболева