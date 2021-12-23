– С наступающим Новым годом, Жан Николаевич! Здоровья, сил, радости! 83-летнего дедушку с таким необычным именем поздравляет Рая, патронажная сестра некоммерческой организации «Забота по соседству». Сотрудники этой организации каждый день приходят к Жану Николаевичу, измеряют давление, дают лекарства, делают упражнения по специальной методике для профилактики деменции и, конечно, общаются, слушают, подбадривают. «Забота по соседству» – патронажная служба нового формата, которая начала свою работу в Дубне чуть меньше года назад. Основной своей задачей «Забота» видит не только удовлетворение основных потребностей, таких как умыть, переодеть, покормить, погулять, но и поддержать подопечного, настроить на восстановление и активную жизнь. «Мы ищем ответ на вопрос: что конкретно нужно сделать, чтоб человеку стало хоть чуточку лучше», – говорит Ирина Смолякова, директор «Заботы по соседству». В «Заботе» нет места формализму и стрижке всех под одну гребёнку. Для каждого подопечного составляется индивидуальный план с учетом его потребностей, особенностей, пожеланий. Патронажная сестра никуда не торопится, каждую минуту она вовлечена в жизнь и проблемы бабушки или дедушки, выслушает, подбодрит, улыбнётся. Или наоборот, будет тихой и незаметной, если человек не готов общаться. Жан Николаевич кажется сдержанным, но если настроиться с ним «на одну волну», он с удовольствием поддерживает юмор и сам очень смешно шутит. Сегодня дедушка радуется подаркам: детскому новогоднему рисунку, ёлочке, полезным сладостям, разрешенным бабушкам и дедушкам с проблемами по здоровью. Патронажные сестры временно переквалифицировались в Снегурочек и приносят подопечным не только улыбки и хорошее настроение, но и вкусные полезные сюрпризы. Ваши бабушка или дедушка нуждаются в помощи и уходе? Обращайтесь в «Заботу по соседству»! Патронажные услуги можно получать по тарифам, установленным государством. Для этого нужно обратиться в Дубненское отделение соцзащиты или подать заявку через госуслуги Московской области. У «Заботы» нет выходных и праздников. Хотите отправиться в отпуск на новогодние каникулы? Позвоните в «Заботу», и в день обращения мы познакомимся с нашими будущими подопечными, выясним все нюансы ухода за ними. А уже на следующий день вы сможете спокойно уехать и при этом быть уверенными – «Забота» позаботится!